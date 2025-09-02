Закрытые встречи Лукашенко с бизнес-кругами Китая – о чём шла речь?

Александр Лукашенко назвал Китай настоящим другом Беларуси. Продолжается рабочий визит главы нашего государства в КНР, где накануне завершился саммит ШОС. Развитию двустороннего сотрудничества отводится значительное место в графике Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларуси и Китаю удалось выстроить основательный фундамент отношений – заявил Александр Лукашенко в Пекине на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии, секретарем Секретариата и главой Канцелярии ЦК КПК Цай Ци. На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между нашими странами сохраняет хорошую динамику. Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения. Напомним, в Тяньцзине о реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Минска и Пекина говорили лидеры стран. Двусторонняя повестка на высшем уровне получила продолжение в виде контактов с руководством ряда крупнейших китайских компаний.

В фокусе внимания – технологии и перспективные проекты, в том числе в таких сферах, как промышленность, автомобиле- и моторостроение, развитие тепличного хозяйства. В частности, Президент встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи», которая проектирует и строит современные теплицы «под ключ». Она уже не новичок на рынке Беларуси. В 2025 году был подписан контракт на строительство теплицы четвертого поколения для выращивания томатов. Президент Беларуси провел ряд встреч с представителями китайских компаний. Тему строительства тепличных комплексов продолжили на встрече с руководством компании, которая специализируется на выращивании цветов, включая орхидеи. Китай готов делиться своим опытом. Часть встреч носила закрытый характер. В частности, обсудили возможности в автомобилестроении с представителями крупной китайской компании. Речь шла о сотрудничестве в промышленности, промкооперации и в частности о производстве двигателей. Недружелюбная обстановка на внешнем контуре вынуждает не раскрывать всех нюансов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различного рода давлением на Беларусь, решили работать, активно работать в Беларуси. Мы это видим, мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами – заверить вас в том, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, я посмотрел справку, даже не просто посмотрел, изучил ее внимательно, это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели, у вас компании очень продвинутые. Это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее. Все это для нас сегодня актуально и нужно. Еще один момент. Сегодня, вы понимаете, и завтра очень важно будет, насколько мы будем продвигаться в развивающиеся странах в Азии, но и Африке. Вы, наверно, прекрасно знаете, что только что освободившиеся небольшие, большие страны, африканские от колониализма, от зависимости других стран, хотят иметь сегодня равноправные отношения с другими государствами. Поэтому мы свою продукцию готовы с вами производить и продавать на развивающихся рынках. Вы как человек практичный понимаете, что произвести, сделать мы можем все. А вот продать при такой острой конкуренции – проблема. Мы готовы быть полезны вам в этом деле.

Во всех смыслах Беларусь и Китай идут «в ногу», уверенно продвигаясь вперед по целому ряду направлений. На полях саммита в Тяньцзине Беларусь и Китай подтвердили всепогодную дружбу и высочайший уровень партнерства.