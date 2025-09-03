«Юниор» взял реванш у витебских «Медведей» в чемпионате Высшей лиги

На ледовых аренах нашей страны продолжается чемпионат Высшей лиги. Как и в прошлом сезоне, в розыгрыше принимают участие 14 команд. 3 сентября состоялось семь встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одной из них столичный «Юниор» взял реванш у витебских «Медведей» за поражение в первом матче. Минчане уже в первом тайме обеспечили себе уверенное преимущество в четыре шайбы. Однако во втором отрезке северяне в течение 4 минут сократили отставание до минимума. Заключительная 20-минутка осталась безголевой. Победа осталась за молодежью «Юности» – 4:3.