Лукашенко: невозможно Китай наклонить, американцам нужно с ним договариваться

Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября наш Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании Совета глав – государств ШОС Александр Лукашенко озвучит предложения Минска по дальнейшему развитию сотрудничества внутри «шанхайской семьи», а также обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. Также примет участие в саммите в формате ШОС+. К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, а также высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций. По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь. Разумеется, дни пребывания Президента Беларуси в Китае будут наполнены переговорами с коллегами – главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества. О всепогодных отношениях Минска и Пекина откровенно и максимально предметно Александр Лукашенко рассказал в большом интервью Медиакорпорации Китая. Здесь же и белорусское видение перспектив Шанхайской организации сотрудничества. Телеверсия большого разговора с нашим Президентом вышла в эфир. Полина Королева об основных моментах беседы.

Современный Китай – мировой лидер по промышленному производству, темпам экономического роста. Это страна, на которую оглядываются и в политическом отношении. Еще несколько десятилетий назад ярлык Made in China вызывал усмешки, сегодня воспринимается как знак качества. Рассмотреть потенциал КНР больше 30 лет назад смог Александр Лукашенко. Потому с первых лет президентства развивал сотрудничество на двустороннем треке. Сегодня, без скромности, белорусский лидер лучше кого-либо понимает Китай. Во многом потому что наши страны похожи.

Цзо Юнь, корреспондент Медиакорпорации Китая:

Вы упомянули, что давно и глубоко изучаете Китай. Уже во время первого визита вы увидели будущее Китая, поверили в его развитие. Откуда взялась такая уверенность? Какие перспективы китайского пути развития вдохновили вас на управление страной?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что меня очень впечатлило, я по приезду давным-давно, лет 30 назад, первый раз, наверное, когда был в Китае, сказал, что за Китаем будущее. Я попросил руководителей Китая тогда: организуйте мне поездку в деревню. Они говорят: пожалуйста, куда вы хотите поехать? Я говорю: ну недалеко от Пекина, посмотреть, как живет деревенское население. И я ехал на автомобиле в эту деревню и видел, как китайцы тогда работали. Это совершенно был другой уровень, нежели сейчас. Они носили кирпичи, по 5-6 кирпичей спереди и сзади. Обычно 4-5 килограммов сырой кирпич будет весить, посчитайте. И они таскали эти кирпичи с утра до вечера. Я так на них посмотрел, как деревенский человек, тоже привыкший к физическому труду, сделал для себя вывод, что это настоящий народ, который построит этот Китай.

Кирпич за кирпичиком, не без трудолюбия, присущего нации, Китай строился. И стал центром силы. Пошатнуть возведенный фундамент – в экономическом плане или ценностных ориентирах – сегодня невозможно.