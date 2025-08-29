Лукашенко: невозможно Китай наклонить, американцам нужно с ним договариваться
Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября наш Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании Совета глав – государств ШОС Александр Лукашенко озвучит предложения Минска по дальнейшему развитию сотрудничества внутри «шанхайской семьи», а также обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. Также примет участие в саммите в формате ШОС+. К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, а также высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.
По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь. Разумеется, дни пребывания Президента Беларуси в Китае будут наполнены переговорами с коллегами – главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.
О всепогодных отношениях Минска и Пекина откровенно и максимально предметно Александр Лукашенко рассказал в большом интервью Медиакорпорации Китая. Здесь же и белорусское видение перспектив Шанхайской организации сотрудничества. Телеверсия большого разговора с нашим Президентом вышла в эфир.
Полина Королева об основных моментах беседы.
Современный Китай – мировой лидер по промышленному производству, темпам экономического роста. Это страна, на которую оглядываются и в политическом отношении. Еще несколько десятилетий назад ярлык Made in China вызывал усмешки, сегодня воспринимается как знак качества.
Рассмотреть потенциал КНР больше 30 лет назад смог Александр Лукашенко. Потому с первых лет президентства развивал сотрудничество на двустороннем треке. Сегодня, без скромности, белорусский лидер лучше кого-либо понимает Китай. Во многом потому что наши страны похожи.
Цзо Юнь, корреспондент Медиакорпорации Китая:
Вы упомянули, что давно и глубоко изучаете Китай. Уже во время первого визита вы увидели будущее Китая, поверили в его развитие. Откуда взялась такая уверенность? Какие перспективы китайского пути развития вдохновили вас на управление страной?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что меня очень впечатлило, я по приезду давным-давно, лет 30 назад, первый раз, наверное, когда был в Китае, сказал, что за Китаем будущее. Я попросил руководителей Китая тогда: организуйте мне поездку в деревню. Они говорят: пожалуйста, куда вы хотите поехать? Я говорю: ну недалеко от Пекина, посмотреть, как живет деревенское население. И я ехал на автомобиле в эту деревню и видел, как китайцы тогда работали.
Это совершенно был другой уровень, нежели сейчас. Они носили кирпичи, по 5-6 кирпичей спереди и сзади. Обычно 4-5 килограммов сырой кирпич будет весить, посчитайте. И они таскали эти кирпичи с утра до вечера. Я так на них посмотрел, как деревенский человек, тоже привыкший к физическому труду, сделал для себя вывод, что это настоящий народ, который построит этот Китай.
Кирпич за кирпичиком, не без трудолюбия, присущего нации, Китай строился. И стал центром силы. Пошатнуть возведенный фундамент – в экономическом плане или ценностных ориентирах – сегодня невозможно.
Александр Лукашенко:
Недавно Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары. А потом вынужден был отступить, сегодня уже 90 дней, договоримся и так далее. Почему? Потому что такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не могут обойтись без Китая, без китайских товаров.
Вы уже завоевали значительную часть рынка Соединенных Штатов Америки. Ваши товары очень качественные и по цене более доступные для американских богатых людей. Поэтому, куда ни кинь, как у нас говорят, везде клин. Невозможно Китай наклонить. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться.
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