Китай принимает международный форум планетарного масштаба. В Тяньцзине прошел самый многочисленный саммит ШОС с момента создания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые наша страна представлена на правах полноправного участника. Как заявил Александр Лукашенко в своем выступлении, вот уже больше года мы в этой «десятке». И быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси.

Начинали с желания быть услышанными. Теперь необходимо укреплять свое присутствие и защищать интересы. Путин предложил учредить в Ташкенте универсальный центр безопасности ШОС, а в Душанбе открыть Антинаркотический центр. В итоге стать гарантами безопасности в неспокойном, но определяющем регионе планеты. Наш Президент копнул еще глубже. От Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке для всех до создания сферы безопасности смыслов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы придаем большое значение укреплению связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. Подробнее. Равноправие в многообразии – касается не только гуманитарной сферы, но экономики и политики. Это свежее веяние в современном мироустройстве. Восточная интеграция согласия вместо глобализации принуждения. Причем с историческим фундаментом легитимации. Этот саммит предваряет 80-летнюю дату окончания Второй мировой войны. Главный день саммита состоял из двух частей. После узкого состава лидеры отправились на отдых. А в это время отпаривали флаги и меняли огромный баннер. ШОС+. Влияние организации связано с ростом экономики стран, а не директивного тона в геополитике. К объединению стараются присоединиться еще 16 государств: перспективных и с благоприятной демографической обстановкой. Надо умело использовать этот мегамасштабный рынок.

Александр Лукашенко:

Продовольственная безопасность – никакой стабильности без этого быть не может ни в одной стране. Подробнее. Статус государства – наблюдателя при ШОС имеют 2 страны – Афганистан и Монголия. Партнерами по диалогу – являются 14 государств. Запрос на ШОС подвигнул коренных участников оптимизировать синонимический ряд для новичков. Вместо партнера по диалогу и наблюдателя – партнер ШОС. Дорога к многополярности открыта. Си предложил инициативу глобального управления.

Александр Лукашенко:

Мы убеждены, что только через уважение, равноправие, солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран. Уважаемые друзья, мы сегодня много говорим о многополярности, говорим о том, что вот-вот завтра многополярность придет. Да нет, эта многополярность уже не стучится в двери, она уже пришла. И сегодняшнее наше заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила. ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом, не во вред другой организации, и «семеркам», и «двадцаткам», и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними, хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества.

Лаос присоединился к ШОС, а к Кыргызстану переходит председательство в следующем году. На стол лидерам легли и подписаны Тяньцзиньская декларация и стратегия развития на ближайшие десять лет. Теперь ШОС получил статус наблюдателя при СНГ. Развитие энергетического рынка, сотрудничество в области «зеленой» промышленности, в сфере цифровой экономики, и многосторонней торговой системы, углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта. Железная леди тяньцзиньского саммита стала воплощением искусственного интеллекта. Но никакие технологи, промышленная вовлеченность, финансовые инструменты и центры безопасности не могут стать опорами единой судьбы без мудрости мира людей.