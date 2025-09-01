Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси

Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси – об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите в Тяньцзине. Сегодня, 1 сентября, основной день международного форума. Его уже называют мероприятием планетарного масштаба и крупнейшим за всю историю организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе глава нашего государства, а также руководители десяти международных организаций. Это объясняет неподдельный интерес мировых СМИ. Председательство Китая в нынешнем году активно развивает саму организацию. Саммит проходит накануне 25-летия ШОС. Это возможность не только оценить сделанное за прошедшее время и определить перспективы дальнейшей совместной работы. Для Беларуси эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, а это особенно важно сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в очень непростое время формирования лобового международного порядка. Мир стремительно движется от однополярной модели с ее претензией на исключительность доминирования определенной группы стран к справедливой многополярной системе, основанной на балансе интересов, уважении и суверенитета и взаимного доверия. Такой переходный период сопряжен с острыми противоречиями и конфликтами. Мы видим это в различных регионах, в том числе и на Ближнем Востоке, где сохраняются серьезные разногласия между ключевыми игроками, чреватые рисками для всей нашей планеты. Считаем, что в ряде случаев рост антагонизма и конфронтации можно было бы избежать, ведь зачастую они возникают из-за тривиального отсутствия общения на нужном уровне и нужной тональности. К сожалению, не все противоречия обходят стороной и «шанхайскую семью», но именно способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий, это то, что ШОС делает по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией.

Сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии. Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью «шанхайской семьи» – наш стратегический выбор. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых участников и партнеров, тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу «шанхайского духа»: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию. Вместе с новым международным порядком ШОС становится его неотъемлемым элементом.