Могилёв примет фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство». Что в программе форума?

Могилев на четыре дня станет столицей молодежи Союзного государства. Город примет ряд мероприятий с участием лучших представителей поколения Альфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль приурочен к 80-летию Великой Победы, и впервые его принимает Беларусь. Чтобы обсудить будущее и почтить прошлое, в Могилев съедутся больше 15 тысяч талантливых ребят из двух стран.

Фестиваль на белорусской земле начнется с пронзительных страниц истории. Участников ждет глубокое погружение в прошлое: экскурсии на легендарное Буйничское поле, в Музей Славы и мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень» в Борках. Программа четырех дней насыщенная – от форума молодых историков и глубоких размышлений до концертов и мастер-классов со звездами. В рамках фестиваля состоится конкурс исполнителей молодежной песни и конкурс хореографических коллективов. Их выступления оценит профессиональное жюри.

Юлия Семенова, исполняющая обязанности директора Дворца культуры области:

Жюри у нас в этом году не только профессиональное, взрослое, по вокалу и по хореографии, но есть и альтернативное молодежное жюри, которое будут представлять белорусские артисты Настя Кравченко, Артем Скороль и Валерия Бернатович. И очень интересный самобытный коллектив из Российской Федерации DEEPFOLK.