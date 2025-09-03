Казаков о встречах Лукашенко в Пекине: меня всегда захватывает подход нашего Президента к делу

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Меня всегда захватывает подход нашего Президента к делу, когда он даже на саммите (в Пекине), где решаются геополитические вопросы, у Президента находится время для того, чтобы провести его с теми людьми, которые могут дать прибыль стране здесь и сейчас.

И Президент очень глубоко говорит о вопросах, например, строительства теплиц, о вопросах производства здесь цветов либо овощей. Потому что он этот вопрос знает конкретно. И фраза о том, что таких умных вот вокруг нас очень много, и самое главное – это расстояние пробежать быстро здесь и сейчас, выдает в нем хозяйственника, который действительно переживает не за свой кошелек, не за свой золотой парашют, а за страну. Потому что он четко понимает, что на этом саммите решаются вопросы, которые могут помочь государству заработать деньги. Заработав деньги, государство вложит его в развитие этого же государства. Соответственно, Президент просто, четко и понятно рассказывает о том, как сделать богаче всех белорусов.

Но мы-то в очередной раз начинаем говорить о том, что мы встречаемся с Китаем, мы дружим с Индией, мы проведем переговоры с Ким Чен Ыном. И забываем иногда в этой политической игре, которую нам иногда через призму либеральных СМИ подают в тех же самых Telegram-каналах, о том, что главная цель нашего Президента даже в дружбе с Китаем, для того чтобы сделать наш народ богатым, а самое главное – безопасным. Вот вложив сюда китайцы деньги в производство завода, теплиц, чего угодно, неужели они допустят, чтобы мы начали какую-то войну или с нами кто-то начал войну? Ведь их капитал здесь. Этот капитал нужно защищать. И китайцы в том числе, не дадут сделать так, чтобы кто-то на нас напал. Этот баланс сдерживания, он идет даже через эту экономику. Не бывает все так просто. А у Президента четко и понятно: на этой территории должны быть кисельные берега, должны быть реки из молока сгущенного, люди должны быть здоровы и желательно, чтобы мы жили в мире и очень долго. Вот это нормальная позиция нормального национального лидера.

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