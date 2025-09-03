«Результаты впечатляющие». Кочанова озвучила итоги работы Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума

Повод для встречи – экономика, цель – расширение взаимодействия и миллионный товарооборот, акцент – на женские деловые инициативы и ведение переговоров с продуктивными результатами. Два дня – и коммерческие контракты на общую сумму 261 миллион рублей. А еще 18 документов о двустороннем сотрудничестве. Наталья Кочанова озвучила итоги работы Белорусско-Узбекского бизнес-форума, который принимает северная столица нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как набирает темпы взаимный товарооборот в надежных женских руках и реализуются достигнутые договоренности – Алеся Иванова из Витебска.

Традиционные костюмы, ароматные блюда и уникальные изделия ремесленников. Национальный колорит Узбекистана прямо в центре северной столицы. Где, как не на женском бизнес-форуме, можно ближе познакомиться с культурой и обычаями женщин другой страны.

Алеся Иванова, корреспондент:

В этих халатах в Узбекистане ходят девушки на улице? Зиеда Зияева, дизайнер Ассоциации народных умельцев «Хунарманд» Узбекистана:

На улице носят, национальная одежда. Алеся Иванова:

Из какой ткани они состоят? Зиеда Зияева:

Прочные, стираются, не линяют, не садятся. Лен, хлопок. Одежда, обувь, техника, продукция мясной промышленности – на презентационной площадке ведущие предприятия двух стран. Оценить последние разработки в разных отраслях смогли также сенаторы Беларуси и Узбекистана. И если наши производители удивляли своей фирменной молочкой, то узбекские гости привезли фрукты, ягоды, соки и орехи. Читайте здесь.

Сегодня Беларусь и Узбекистан выстраивают прочную кооперацию в разных сферах: машиностроение, легкая промышленность, здравоохранение. Наши страны открыты к сотрудничеству. Еще в прошлом году президенты Беларуси и Узбекистана подписали масштабную дорожную карту. Стратегический перечень задач включает в себя более 80 позиций. Одна из целей – увеличить товарооборот. Достичь заветного миллиарда долларов позволит в том числе работа межпарламентской комиссии. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Читайте здесь. Растет взаимный интерес и к сотрудничеству в сфере туризма. Эта стратегическая отрасль национальной экономики и одно из приоритетных направлений развития. Сегодня между Минском и Ташкентом уже налажено регулярное авиасообщение. Мы заинтересованы в расширении взаимных туристических потоков.

Ислом Ибрагимов, представитель комитета по туризму Узбекистана:

Активнее сейчас туризм развивается – не только посещение исторических городов, одновременно у гостей есть возможность посетить уникальные места, которые не открыты для всех туристов.