«Результаты впечатляющие». Кочанова озвучила итоги работы Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума
Повод для встречи – экономика, цель – расширение взаимодействия и миллионный товарооборот, акцент – на женские деловые инициативы и ведение переговоров с продуктивными результатами. Два дня – и коммерческие контракты на общую сумму 261 миллион рублей. А еще 18 документов о двустороннем сотрудничестве. Наталья Кочанова озвучила итоги работы Белорусско-Узбекского бизнес-форума, который принимает северная столица нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как набирает темпы взаимный товарооборот в надежных женских руках и реализуются достигнутые договоренности – Алеся Иванова из Витебска.
Традиционные костюмы, ароматные блюда и уникальные изделия ремесленников. Национальный колорит Узбекистана прямо в центре северной столицы. Где, как не на женском бизнес-форуме, можно ближе познакомиться с культурой и обычаями женщин другой страны.
Алеся Иванова, корреспондент:
В этих халатах в Узбекистане ходят девушки на улице?
Зиеда Зияева, дизайнер Ассоциации народных умельцев «Хунарманд» Узбекистана:
На улице носят, национальная одежда.
Алеся Иванова:
Из какой ткани они состоят?
Зиеда Зияева:
Прочные, стираются, не линяют, не садятся. Лен, хлопок.
Одежда, обувь, техника, продукция мясной промышленности – на презентационной площадке ведущие предприятия двух стран. Оценить последние разработки в разных отраслях смогли также сенаторы Беларуси и Узбекистана. И если наши производители удивляли своей фирменной молочкой, то узбекские гости привезли фрукты, ягоды, соки и орехи. Читайте здесь.
Сегодня Беларусь и Узбекистан выстраивают прочную кооперацию в разных сферах: машиностроение, легкая промышленность, здравоохранение. Наши страны открыты к сотрудничеству. Еще в прошлом году президенты Беларуси и Узбекистана подписали масштабную дорожную карту. Стратегический перечень задач включает в себя более 80 позиций. Одна из целей – увеличить товарооборот. Достичь заветного миллиарда долларов позволит в том числе работа межпарламентской комиссии.
Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Читайте здесь.
Растет взаимный интерес и к сотрудничеству в сфере туризма. Эта стратегическая отрасль национальной экономики и одно из приоритетных направлений развития. Сегодня между Минском и Ташкентом уже налажено регулярное авиасообщение. Мы заинтересованы в расширении взаимных туристических потоков.
Ислом Ибрагимов, представитель комитета по туризму Узбекистана:
Активнее сейчас туризм развивается – не только посещение исторических городов, одновременно у гостей есть возможность посетить уникальные места, которые не открыты для всех туристов.
Белорусско-Узбекский женский бизнес форум – площадка, где слова превращаются в действия. Итоги двух плодотворных дней на пленарном заседании в Витебске озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Третий форум принес странам 30 коммерческих контрактов и 18 документов о сотрудничестве. Подписаны договоренности в области образования, туризма, науки и культуры.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важно, в этом году мы сделали акцент, и работа одной секции была посвящена местным органам самоуправления. У нас есть чем поделиться, опытом, и в Узбекистане, и у нас. Для нас работа наших коллег в регионах очень важна. Результаты, на мой взгляд, впечатляющие, потому что они превзошли два предыдущих форума, которые проходили ранее. Контракты, соглашения, которые подписаны, внушительные суммы заключенных соглашений. Но немаловажно – это знакомство и сотрудничество. Подводя итог, видим, что, конечно, мы вносим свой вклад в дело продвижения тех задач, которые ставят перед нами президенты наших стран.
Далее смотрите в видео.