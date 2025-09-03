Три области, пять епархий и 777 км пути – пообщались с участниками экспедиции «Дорога к святыням»

Почти 800 километров пути. В преддверии Дня белорусской письменности стартовала уже традиционная научная экспедиция «Дорога к святыням». В путешествие из Минска по знаковым местам отправились 25 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 дней они побывают в 7 районах Беларуси, а финишируют в столице праздника – Лиде. Участники экспедиции отправились в путь с духовной и просветительской миссией – провести как можно больше встреч с белорусами и обсудить важные темы – любовь к Отечеству, истории, культуре и родному языку. Наши корреспонденты пообщались с паломниками.

Один путь соединяет сердца представителей разных профессий: поэты и писатели, ученые и деятели культуры, священнослужители. Уже по традиции стартует экспедиция у стен минского Свято-Духова кафедрального собора. Здесь перед дорогой митрополит Минский и Заславский Вениамин благословил паломников в долгий путь.

Участникам предстоит преодолеть путь длиной в 777 километров: три области, пять епархий. Шествие сопровождают святыни, которые уже стали символами экспедиции: лампада с Благодатным огнем от гроба Господня и чудотворная Загорье-Столовичская икона Пресвятой Богородицы. В маршруте экспедиции – десятки населенных пунктов. Завершат путь паломники в столице Дня белорусской письменности – Лиде.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Экспедиция расширяет свой маршрут специально, чтобы посетить как можно больше населенных пунктов, провести как можно больше встреч с людьми. Касаясь тем духовности, нравственности, патриотизма, любви к Отечеству, к истории, к культуре нашей страны, к родной мове. Все то, что объединяет людей. Дорога длиною почти 800 километров будет наполнена множеством мероприятий с посещением памятников и мест воинской славы. Духовно-просветительские встречи с прихожанами храмов и трудовыми коллективами, а также организуется посещение социальных учреждений. Подробности в видео.