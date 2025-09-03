Три области, пять епархий и 777 км пути – пообщались с участниками экспедиции «Дорога к святыням»
Почти 800 километров пути. В преддверии Дня белорусской письменности стартовала уже традиционная научная экспедиция «Дорога к святыням». В путешествие из Минска по знаковым местам отправились 25 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 5 дней они побывают в 7 районах Беларуси, а финишируют в столице праздника – Лиде. Участники экспедиции отправились в путь с духовной и просветительской миссией – провести как можно больше встреч с белорусами и обсудить важные темы – любовь к Отечеству, истории, культуре и родному языку.
Наши корреспонденты пообщались с паломниками.
Один путь соединяет сердца представителей разных профессий: поэты и писатели, ученые и деятели культуры, священнослужители. Уже по традиции стартует экспедиция у стен минского Свято-Духова кафедрального собора. Здесь перед дорогой митрополит Минский и Заславский Вениамин благословил паломников в долгий путь.
Участникам предстоит преодолеть путь длиной в 777 километров: три области, пять епархий. Шествие сопровождают святыни, которые уже стали символами экспедиции: лампада с Благодатным огнем от гроба Господня и чудотворная Загорье-Столовичская икона Пресвятой Богородицы. В маршруте экспедиции – десятки населенных пунктов. Завершат путь паломники в столице Дня белорусской письменности – Лиде.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Экспедиция расширяет свой маршрут специально, чтобы посетить как можно больше населенных пунктов, провести как можно больше встреч с людьми. Касаясь тем духовности, нравственности, патриотизма, любви к Отечеству, к истории, к культуре нашей страны, к родной мове. Все то, что объединяет людей.
Дорога длиною почти 800 километров будет наполнена множеством мероприятий с посещением памятников и мест воинской славы. Духовно-просветительские встречи с прихожанами храмов и трудовыми коллективами, а также организуется посещение социальных учреждений.
Подробности в видео.
Сегодняшняя экспедиция отмечена важным событием. Министерство информации и Белорусская православная церковь обновили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу над изданием книг, призванных укреплять духовные и нравственные ценности в обществе.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Это действительно важный момент, потому что вот те книги, которые вы видите здесь, мы однозначно можем сказать, что они наполнены духовным смыслом, они наполнены этими ценностями, которые мы проповедуем и которые культивируются в нашем обществе. А если мы не будем этого печатать, если не будем это культивировать, за нас придумают другие ценности.