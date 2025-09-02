Лукашенко и Путин заявили, что Беларусь и Россию никто не заменит друг для друга

В Пекине уже за полночь, но работа Президента продолжается. Ведь саммит – это не только возможность высказаться по главным вопросам повестки ШОС, но и провести многочисленные переговоры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях международного форума глава государства уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами. Сегодня в центре внимания белорусско-российские отношения. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в государственной резиденции Дяоюйтай, которая расположена в западной части Пекина и имеет более чем 800-летнюю историю. Она была загородным дворцом для отдыха китайских императоров. Сейчас на территории комплекса проводятся важные мероприятия международного масштаба. Это место также используется для размещения высоких зарубежных гостей. Как отметили во время встречи лидеры двух стран: Беларусь и Россию никто не заменит друг для друга.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад с вами встретиться, обсудить некоторые вопросы и в рамках Шанхайской организации. Я всегда это признаю, подчеркиваю, что благодаря вам и Китайской Народной Республике мы – единственная европейская страна – находимся в этой семье. Это для нас очень важно. Мы имеем возможность со всеми президентами переговорить давно. Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся. Я вас поздравляю, вы вместе с Дональдом Трампом провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали очень с двух сторон! Не надо говорить: кто-то выиграл, проиграл – молодцы, вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел по Украине, крыть нечем, только кричат там западнее нас, плохо-плохо, но им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с Президентом Соединенных Штатов Америки. Трудимся вместе на всех фронтах, вы знаете, и будем трудиться. Мы, когда Президент США позвонил, обсуждали эту проблему, я сказал, мы одна страна, в принципе, и Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать, публично об этом говорю. Это беда, но кто прав, кто виноват, время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм.