Кубок Победы по пляжному волейболу проходит в Минске

Всего 12 мужских и столько же женских команд, в том числе чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр. Они разделены на четыре группы и проведут матчи по круговой системе. Игры за медали запланированы на вечер субботы, 6 сентября.

Кубок Победы проводится впервые, и организаторы постарались создать все условия для ярких спортивных баталий. Площадку, которая соответствует всем международным стандартам, возводили на протяжении недели и использовали 400 тонн отборного песка, привезенного из Гомельского района.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Сначала это звучало как фантастика, потому что мы думали: нет, этого быть может никогда, это невозможно. У нас собралась такая хорошая команда. Спасибо огромное хочу от чистого сердца сказать и Министерству спорта, и Национальному олимпийскому комитету, и властям городским, РЦОПу.

И мы, федерация, сделали какой-то подвиг. У нас была задача привести лучших из лучших: самые лучшие российские пары, самую лучшую кубинскую пару. Сделать так, чтобы наши люди, белорусы и минчане, увидели настоящий пляжный волейбол.