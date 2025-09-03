Кубок Победы по пляжному волейболу проходит в Минске

Международный турнир по пляжному волейболу, посвященный 80-летию Великой Победы, принимает Минск. Конкуренцию белорусам составляют сильнейшие дуэты России, Казахстана и Кубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международный турнир по пляжному волейболу, посвященный 80-летию Великой Победы, принимает Минск. Конкуренцию белорусам составляют сильнейшие дуэты России, Казахстана и Кубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего 12 мужских и столько же женских команд, в том числе чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр. Они разделены на четыре группы и проведут матчи по круговой системе. Игры за медали запланированы на вечер субботы, 6 сентября.
Кубок Победы проводится впервые, и организаторы постарались создать все условия для ярких спортивных баталий. Площадку, которая соответствует всем международным стандартам, возводили на протяжении недели и использовали 400 тонн отборного песка, привезенного из Гомельского района.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Сначала это звучало как фантастика, потому что мы думали: нет, этого быть может никогда, это невозможно. У нас собралась такая хорошая команда. Спасибо огромное хочу от чистого сердца сказать и Министерству спорта, и Национальному олимпийскому комитету, и властям городским, РЦОПу.
И мы, федерация, сделали какой-то подвиг. У нас была задача привести лучших из лучших: самые лучшие российские пары, самую лучшую кубинскую пару. Сделать так, чтобы наши люди, белорусы и минчане, увидели настоящий пляжный волейбол.
Анна Гладкова, заместитель руководителя директората Всероссийской федерации волейбола:
Данный турнир укрепляет спортивные связи между Россией и Беларусью. Просто шикарная организация. Считаю, что коллеги из федерации Республики Беларусь отработали на высшем уровне. Шикарно выстроенный стадион, практически это мировой тур.
Болельщикам также будет нескучно, их ждут интерактивные локации, яркая шоу-программа, фан-активности и фудкорты. Пляжный волейбол – игра для зрителей, которые также являются частью команды и влияют на победу.