Казаков объяснил, чем обусловлено сходство геополитических векторов Беларуси и Китая

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

И Александр Лукашенко, который к (советским) символам вернулся в конце 90-х годов, в начале своего правления. И именно это все... А в Китае очень важен символизм, очень важен символизм. Так вот, эти символы, которые наш Президент вернул для нашего государства, прописав всю ту советскую историю, самая лучшая, взяв из советской истории, из экономической истории того же самого Китая, он сближает не просто потому, что мы пытаемся нащупать какие-то экономические связи, а вот еще раз повторюсь, экзистенциональные связи Китая и Беларуси в отношении вообще к тому, как должен быть построен мир.

Китайский коммунизм – он ведь никуда не делся. И белорусский социализм, который мы строим при Александре Лукашенко, он перекликается по духу. Поэтому нужно это четко понимать. Поэтому мы имеем определенное всепогодное партнерство, потому что мы очень сильно похожи во многом на некоторые китайские постулаты мира. И опять же, 35 миллионов погибло в Китае в этой войне, треть страны погибла в Беларуси в этой войне и 27 миллионов в Советском Союзе. И мы эту войну чтим. И Китай эту войну чтит. И точно так же, как и мы, считаем эту войну разрушительной не просто потому, что хотели захватить наши ресурсы, а потому, что уничтожали наш народ. Мы считаем это время геноцидом белорусского народа. Китай приблизительно также относится к этой же войне, несмотря на то, что, ну, вроде бы это разные войны, как говорит Каллас.

Читайте также:

Лазуткин: всем потребовалось 30 лет, чтобы понять, что Китай – сила, а Президент увидел всё сразу

Лазуткин рассказал о проблемах на саммите ШОС

«Отношения США и КНР будут ухудшаться» – Лазуткин объяснил почему