Григорий Азаренок, СТВ:

Великий саммит. Событие планетарного масштаба. 5 дней Батька в Китае. Он встретился с Си Цзиньпином, Путиным, Ким Чен Ыном, Моди – премьером Индии, Эрдоганом, Алиевым и Пашиняном, президентами Индонезии, Зимбабве и Конго, с премьером Словакии Фицо. Выступил с фундаментальными заявлениями на пленарном заседании. Оценил военный парад Народной армии Китая. Вот уж действительно воплощенный Янка Купала. Беларусь заняла свой пачэсны пасад між народами в первом ряду!

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А знаете, кто больше всего сделал для построения многополярного мира, для успеха этого саммита? Америка. Что Байден, что Трамп. Это вы – наглые американцы – своим хамством, давлением, шантажом – сумели примирить Индию и Китай. Это вы поставили планету на грань мировой войны, и планета отвечает вам – нет! Вы – глупцы. Вы слишком юны еще для наших тысячелетних цивилизаций. Вы не читали Лао Цзы.

Велико стремление управлять всем миром, и люди стараются в этом преуспеть но я не вижу в том никакой выгоды. Мир – это вместилище духа, вещь чудесная и загадочная.