Азарёнок про саммит ШОС: на Востоке восходит солнце, и оно испепелит всю западную дрянь!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Великий саммит. Событие планетарного масштаба. 5 дней Батька в Китае. Он встретился с Си Цзиньпином, Путиным, Ким Чен Ыном, Моди – премьером Индии, Эрдоганом, Алиевым и Пашиняном, президентами Индонезии, Зимбабве и Конго, с премьером Словакии Фицо. Выступил с фундаментальными заявлениями на пленарном заседании. Оценил военный парад Народной армии Китая. Вот уж действительно воплощенный Янка Купала. Беларусь заняла свой пачэсны пасад між народами в первом ряду!
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
А знаете, кто больше всего сделал для построения многополярного мира, для успеха этого саммита? Америка. Что Байден, что Трамп. Это вы – наглые американцы – своим хамством, давлением, шантажом – сумели примирить Индию и Китай. Это вы поставили планету на грань мировой войны, и планета отвечает вам – нет! Вы – глупцы. Вы слишком юны еще для наших тысячелетних цивилизаций. Вы не читали Лао Цзы.
Велико стремление управлять всем миром, и люди стараются в этом преуспеть но я не вижу в том никакой выгоды. Мир – это вместилище духа, вещь чудесная и загадочная.
Григорий Азаренок:
Вы слишком просты, слишком поверхностны, не буду уже Задорнова цитировать, дорогие американцы. Доллар, авианосцы, оружие, томагавки, Голливуд, то разочарован, то очарован, сегодня одно, вечером другое. Вот и пришел конец вашей гегемонии. Уступайте дорогу – идет вперед все человечество. Впереди – Лукашенко, Си, Путин и Ким Чен Ын. Именно так они сегодня стояли на параде.
Мы – лидеры в космосе. Мы – лидеры в современных технологиях. Мы владеем большинством ресурсов планеты. Мы накормим этот мир. И Батька встречался с китайскими бизнесменами, что занимаются продовольствием. У нас – энергоресурсы, мы возведем гигантские теплицы, мы накормим всех голодных на этой планете, всех, у кого вы отобрали кусок хлеба! Мы – авангард человечества. Будущее – за нами. И не зря на встрече с Председателем КНР Батька сказал: мы многое можем взять у Китая, в том числе и политическую модель.
Ваша гнилая пожухлая демократия, ваши бесконечные выборы, ваша трескотня про права и свободы – давно пыль, это скучно, это изжило себя. Не случилось конца истории, но случился ваш конец. Вы – это тоска смертная, это бледное лицо страшной старухи Урсулы на нашей границе. И видно, что она боится. В три ряда окруженная охраной, за колючей проволокой, за забором трехметровым – но боится. Нежить чувствует, что идет жизнь, мертвецы и вампиры понимают, что на Востоке восходит солнце, и оно испепелит всю эту западную дрянь.
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