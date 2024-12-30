Экономика, безопасность, цены, государственная политика – итоги 2024-го подвели эксперты

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

В этом году мы, прежде всего, занимались инвестированием, инвестированием в обновление оборудования. Видя, что кадры – это самое ценное, мы занимались автоматизацией. Как бы это ни казалось в легкой промышленности, что такое автоматизация, роботизация, тем не менее нам удалось на многих предприятиях процессы, скажем, в текстильном бизнесе, автоматизировать. И сегодня мы с радостью видим, что к концу года у нас и постельное белье отшивается на роботизированных автоматизированных комплексах без применения ручного труда человека. И на многих текстильных предприятиях и полотенца, и пледы, и дальше мы не останавливаемся. То есть наша задача, как я уже говорила неоднократно, к 2028 году все операции, которые сегодня можно передать на автоматические комплексы или автоматы-полуавтоматы, заменить именно такими приемами труда.

Алена Сырова, СТВ:

Можно еще уточнение? Связано это с кадровым голодом, грубо говоря, нехваткой швей?

Татьяна Лугина:

Мы понимаем сегодня, что квалифицированный труд швей, конечно, его надо закреплять, оплачивать, безусловно, и любые руки, которые умеют с швейной машиной обращаться, направлять на перешив или пошив готовой одежды, а не шить какие-то банальные вещи в виде полотенец или комплектов постельного белья. Поэтому автоматизация играет большую роль в формировании себестоимости и в освобождении таких ценных сегодня рабочих рук.

Кроме этого, конечно же, мы, как и другие отрасли, не стоим на месте, в этом году достигли достаточно серьезных успехов на внешних рынках и рынках дальней дуги. То есть у нас темп экспорта на дальней дуге 146 %, и мы в этом году неплохо работали с Турцией, с Индией, Китаем, Египтом, неплохо сработались со странами СНГ. Хочу сказать, что вот этот год, наверное, такой был показательный в контексте именно взаимодействия всех ассоциаций и организаций легкой промышленности через различные форматы взаимодействия и форумы регионов, и встречи на различных площадках международных. Наши коллеги, скажем, казалось бы, вроде бы Кыргызстан или Узбекистан – такие страны, которые не чувствуют конкуренции или которые нас там пододвигают на российском рынке. Однако этот год показал, что нет, на самом деле не мы конкуренты, не страны СНГ в легкой промышленности конкурируют друг с другом, а конкурируем мы с другими регионами мира. Поэтому подписан ряд соглашений и программ по чистоте таможенных служб для того, чтобы была честная конкуренция именно в группе товаров легкой промышленности на территории наших стран СНГ. Поэтому этим сегодня озаботились каждая страна бывшего Советского Союза.

А что касается моды, конечно, я тоже понимаю и вижу, что как бы сложно ни было конкурировать в этом глобальном сообществе модной индустрии, но хочу отметить как положительную динамику и задавшийся тренд, что в наших странах – и у нас, и в России – отмечается действительно популяризация именно дизайнерских, локальных каких-то торговых марок и брендов. Не побоюсь этого слова, очень много молодежи смелой, креативной, скажем, не такой консервативной, забюрократизированной, создают небольшие торговые марки, швейные цеха. Смело выставляют через различные каналы продвижения. Слава богу, сегодня мы видим различные Telegram-каналы, Instagram, интернет-площадки, тренд-парки очные. Сегодня есть инструменты и каналы реализации. Поэтому радует, что мода все-таки у нас присутствует, и как развиваются небольшие торговые марки нашей страны, и не только нашей страны, говорит о том, что легкая промышленность есть, и я уверена, что за ней есть будущее. Именно модница, мне кажется, любого стиля и направления и под любой кошелек может подобрать сегодня не только одежду. Галантерейные изделия тоже в нашей стране достойно представлены по цене и качеству.

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