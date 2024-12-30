Экономика, безопасность, цены, государственная политика – итоги 2024-го подвели эксперты

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.
Итоги года в легкой промышленности
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
В этом году мы, прежде всего, занимались инвестированием, инвестированием в обновление оборудования. Видя, что кадры – это самое ценное, мы занимались автоматизацией. Как бы это ни казалось в легкой промышленности, что такое автоматизация, роботизация, тем не менее нам удалось на многих предприятиях процессы, скажем, в текстильном бизнесе, автоматизировать. И сегодня мы с радостью видим, что к концу года у нас и постельное белье отшивается на роботизированных автоматизированных комплексах без применения ручного труда человека. И на многих текстильных предприятиях и полотенца, и пледы, и дальше мы не останавливаемся. То есть наша задача, как я уже говорила неоднократно, к 2028 году все операции, которые сегодня можно передать на автоматические комплексы или автоматы-полуавтоматы, заменить именно такими приемами труда.
Алена Сырова, СТВ:
Можно еще уточнение? Связано это с кадровым голодом, грубо говоря, нехваткой швей?
Татьяна Лугина:
Мы понимаем сегодня, что квалифицированный труд швей, конечно, его надо закреплять, оплачивать, безусловно, и любые руки, которые умеют с швейной машиной обращаться, направлять на перешив или пошив готовой одежды, а не шить какие-то банальные вещи в виде полотенец или комплектов постельного белья. Поэтому автоматизация играет большую роль в формировании себестоимости и в освобождении таких ценных сегодня рабочих рук.
Кроме этого, конечно же, мы, как и другие отрасли, не стоим на месте, в этом году достигли достаточно серьезных успехов на внешних рынках и рынках дальней дуги. То есть у нас темп экспорта на дальней дуге 146 %, и мы в этом году неплохо работали с Турцией, с Индией, Китаем, Египтом, неплохо сработались со странами СНГ. Хочу сказать, что вот этот год, наверное, такой был показательный в контексте именно взаимодействия всех ассоциаций и организаций легкой промышленности через различные форматы взаимодействия и форумы регионов, и встречи на различных площадках международных. Наши коллеги, скажем, казалось бы, вроде бы Кыргызстан или Узбекистан – такие страны, которые не чувствуют конкуренции или которые нас там пододвигают на российском рынке. Однако этот год показал, что нет, на самом деле не мы конкуренты, не страны СНГ в легкой промышленности конкурируют друг с другом, а конкурируем мы с другими регионами мира. Поэтому подписан ряд соглашений и программ по чистоте таможенных служб для того, чтобы была честная конкуренция именно в группе товаров легкой промышленности на территории наших стран СНГ. Поэтому этим сегодня озаботились каждая страна бывшего Советского Союза.
А что касается моды, конечно, я тоже понимаю и вижу, что как бы сложно ни было конкурировать в этом глобальном сообществе модной индустрии, но хочу отметить как положительную динамику и задавшийся тренд, что в наших странах – и у нас, и в России – отмечается действительно популяризация именно дизайнерских, локальных каких-то торговых марок и брендов. Не побоюсь этого слова, очень много молодежи смелой, креативной, скажем, не такой консервативной, забюрократизированной, создают небольшие торговые марки, швейные цеха. Смело выставляют через различные каналы продвижения. Слава богу, сегодня мы видим различные Telegram-каналы, Instagram, интернет-площадки, тренд-парки очные. Сегодня есть инструменты и каналы реализации. Поэтому радует, что мода все-таки у нас присутствует, и как развиваются небольшие торговые марки нашей страны, и не только нашей страны, говорит о том, что легкая промышленность есть, и я уверена, что за ней есть будущее. Именно модница, мне кажется, любого стиля и направления и под любой кошелек может подобрать сегодня не только одежду. Галантерейные изделия тоже в нашей стране достойно представлены по цене и качеству.
Какой будет новая система регулирования цен Беларуси – глава МАРТ поделился подробностями.
Доктор экономических наук рассказала, в какой валюте сегодня лучше всего хранить деньги
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Первое, про доллар. Ну, во-первых, санкции отрубили нас от долларов и слава богу. Почему? Потому что если раньше мы ездили в Турцию отдыхать и требовалась валюта, то нас от этого как бы сейчас отрезали. И поэтому народ особенно за долларом не ломится. Это первое. Второе, от чего зависит курс доллара, надо понимать. И, кстати, платежный баланс ведет организация какая? Национальный банк. Возникает вопрос, почему Национальный банк ведет? Потому что в зависимости от того, как складывается наша торговля, экспортная и импортная операции, соответственно, растут резервы или не растут резервы. Для чего нам понадобится доллар? Доллар понадобится, если, предположим, предприятие заключило контракт с австрийской фирмой или с американской фирмой. Понадобятся доллары для того, чтобы выполнить контракт, купить какую-то деталь, которую вы устанавливаете в БЕЛАЗе, в МАЗе, в троллейбусе и так далее. Для этого предприятию может понадобиться доллар. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы у нас был доллар. Но если говорить о том, что колеблется курс, больше продали – значит, у нас больше долларов будет. Меньше продали – меньше долларов. Но мы с вами от этого не зависим. На нас это никак не влияет, тем более абсолютно глава МАРТ правильно сказал. Товарооборот есть, продукция есть, в магазинах все есть.
Алена Сырова:
Но это же как в том анекдоте, когда у белоруса совсем нет денег, он берет доллары и идет в обменник. Так на случай, когда совсем нет денег, что нам нужно? Золото, юани, евро? Что еще у нас может быть?
Ирина Новикова:
Ситуация в мире очень сильно меняется. Меняется мировая конфигурация с точки зрения, что идет передел рынков. Я подчеркиваю, я не касаюсь военных операций и так далее, но это с помощью военных все осуществляется. Идет передел рынков. Нас не пускают не потому, что, так сказать, лицом не вышли или еще чем-то – убирают конкурентов. Как убирают Россию, так и убирают нас с тех рынков, на которых на сегодня могут господствовать они. Более того, будет меняться расчетная система. SWIFT уже приказал долго жить, ему недолго осталось в принципе жить. Будет совершенно другая расчетная система, она формируется еще. В чем хранить деньги – я бы рекомендовала в золоте.
Сивец: думаю, заседание ВНС состоится в апреле 2025-го с учетом календарного цикла.
Польша готова закрыть границу с Беларусью – что это значит в военном плане?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Да никуда эти поляки не денутся, давайте честно скажем: ничего они не закроют, пустая болтовня просто. Вы вспомните, когда нужно было решать вопросы с Китаем, куда быстренько поехал Дуда? К Си Цзиньпину договариваться о том, чтобы он попросил Александра Григорьевича, чтобы немножечко уменьшить давление на границу со стороны нашей республики. Ну, я думаю, что эти вопросы были решены положительно, и прекрасно мы осознаем, что Польша тоже ей откуда-то нужно деньги брать и каким-то образом жить. Сегодня Китай, да объективно, давайте скажем, от него зависит практически весь мир. Сегодня вот мы говорили про электромобили, в основе своей они китайские. Телефоны свои достанем, ну давайте скажем, чьи они. Компьютеры и все остальное. Сегодня весь мир завязан на Китае. Абсолютно. Может ли Польша себе позволить просто отмахнуться от этого Китая? Да очень сильно сомневаюсь. Там не такие сумасшедшие руководители, как в той же самой Литве, которые поменяли, как говорится, возможности китайского рынка с тем, чтобы признать, например, со своей стороны китайский Тайвань. Для чего они это сделали? Ну тут остается по-настоящему просто развести руками.
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