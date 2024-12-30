Сивец: думаю, заседание ВНС состоится в апреле 2025-го с учётом календарного цикла

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Ну, я думаю, что в самое ближайшее время, это уже после президентской кампании. Почему? Потому что в своем новом статусе VII Всебелорусское народное собрание собралось в апреле, а не реже чем один раз в год заседания Всебелорусского народного собрания уже по Конституции должны проходить. При этом я хотел бы отметить, что даже уже на своем первом заседании в новом статусе координационного органа были приняты Всебелорусским народным собранием два таких стержневых, основополагающих программных документа – Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, что очень важно в условиях, когда вокруг штормит, искрит. И мы как раз географически находимся между молотом и наковальней, что называется, между странами НАТО и Российской Федерацией. Но это не все из компетенции Всебелорусского народного собрания.

У нас заканчивается пятилетка. После выборов Президента нам нужно определиться с программой социально-экономического развития на новый пятилетний цикл. Это тоже уже прерогатива ВНС как высшего представительного органа народовластия. Плюс с выборами Президента закончится уже и избирательный цикл выборов всех представительных государственных органов. Мы, по сути, уже пройдем этот избирательный марафон, начиная от референдума по принятию обновленной Конституции и заканчивая выборами Президента. Между ними единый день голосования, когда формировалась вся представительная ветвь власти. От поселковых и сельских Советов до Национального собрания. И мы, естественно, уже сможем сделать определенные выводы, насколько все-таки то избирательное законодательство, которое мы все сформировали, приняли, оно является эффективным регулятором, эффективным инструментом, в том числе защищающим электоральный суверенитет нашей страны.