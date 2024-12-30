Без подарков не обошлось – юные патриоты пообщались с министром внутренних дел

30 декабря победители конкурса МВД смогли побывать в Министерстве внутренних дел и лично пообщаться с главой ведомства прямо в его рабочем кабинете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За теплой, дружеской беседой Иван Кубраков интересовался у подрастающего поколения их увлечениями, успехами и планами на жизнь. А родителей поблагодарил за воспитание юных патриотов.