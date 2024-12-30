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Без подарков не обошлось – юные патриоты пообщались с министром внутренних дел

30 декабря 2024 18:41
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30 декабря победители конкурса МВД смогли побывать в Министерстве внутренних дел и лично пообщаться с главой ведомства прямо в его рабочем кабинете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За теплой, дружеской беседой Иван Кубраков интересовался у подрастающего поколения их увлечениями, успехами и планами на жизнь. А родителей поблагодарил за воспитание юных патриотов. 

Без подарков не обошлось – юные патриоты пообщались с министром внутренних дел-2

Конечно, не остались ребята и без подарков. Среди участников встречи был первокурсник Специализированного лицея МВД. Даниил мечтал о ноутбуке для учебы, а сегодня получил гаджет из рук главы ведомства.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, чтобы всегда ваши мечты сбывались. Желайте, двигайтесь вперед, ставьте перед собой цели и идите к ним. Все остальное у вас получится. Самое главное – никогда не изменяйте своей мечте.

Без подарков не обошлось – юные патриоты пообщались с министром внутренних дел-4

Большинство ребят искренне хотят связать свою жизнь с работой в МВД, поэтому второй частью сюрприза стало посещение подразделений, где хотели бы служить юные белорусы. Каждый из них получил возможность увидеть работу милиции и внутренних войск изнутри, познакомиться с сотрудниками и, конечно, испытать себя.

# Милиция Беларуси # Иван Кубраков # Новый год # Дети

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