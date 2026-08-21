Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение

Как развивается индустриальный комплекс столицы и за счет сего обеспечивается технологический суверенитет? Какая стратегия заложена в будущее минской промышленности? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

За счет того, что у нас очень серьезная база в городе Минске, в Республике Беларусь, в первую очередь научная база, у нас, конечно, очень сильное производство. У нас самый сильный кадровый потенциал в Минске.

Промышленные предприятия Минска не останавливаются на том, что чего-то достигли. Постоянно идут вперед, развиваются, вкладывают деньги, инвестируют деньги в производство, инвестируют денежки в развитие. То же самое мы делаем и на своем предприятии. В моем понимании? основные шаги, которые позволяют Минску быть впереди всей страны, впереди стран в нашем СНГ, мы очень сильно вперед шагнули и никогда на этом останавливаться не будем. Вот это и есть залог того, что мы развиваемся, идем вперед.