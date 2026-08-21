Прямой эфир

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение

21 августа 2026 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как развивается индустриальный комплекс столицы и за счет сего обеспечивается технологический суверенитет? Какая стратегия заложена в будущее минской промышленности? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение-2

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:  
За счет того, что у нас очень серьезная база в городе Минске, в Республике Беларусь, в первую очередь научная база, у нас, конечно, очень сильное производство. У нас самый сильный кадровый потенциал в Минске. 

Промышленные предприятия Минска не останавливаются на том, что чего-то достигли. Постоянно идут вперед, развиваются, вкладывают деньги, инвестируют деньги в производство, инвестируют денежки в развитие. То же самое мы делаем и на своем предприятии. В моем понимании? основные шаги, которые позволяют Минску быть впереди всей страны, впереди стран в нашем СНГ, мы очень сильно вперед шагнули и никогда на этом останавливаться не будем. Вот это и есть залог того, что мы развиваемся, идем вперед. 

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере промышленности # Государственная политика в области промышленности # Интервью # Виталий Якубов

Другие новости рубрики

Все новости
На низком старте! По всей Беларуси завершаются последние приготовления к учебному году
21 августа 2026 14:03

На низком старте! По всей Беларуси завершаются последние приготовления к учебному году

Минская область опережает прошлогодние темпы по намолоту зерна
21 августа 2026 13:50

Минская область опережает прошлогодние темпы по намолоту зерна

Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов
21 августа 2026 13:47

Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов