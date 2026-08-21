Минская область опережает прошлогодние темпы по намолоту зерна

Минская область уверенно лидирует в уборочной кампании, опережая прошлогодние темпы. По данным Минсельхозпрода, в регионе общий намолот составил 2 миллиона 259 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весомый вклад в этот успех вносят хозяйства на местах. Так, в сельхозпредприятии «Путчино» Дзержинского района намолочено около 8,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 45 центнеров с гектара. Местным аграриям остались последние метры. Всего же под зерновые отведено порядка 2 200 гектаров, еще 300 – под рапс.

Андрей Крахмальчик, директор сельхозпредприятия «Путчино»:

На сегодня госзаказ по пивоваренному ячменю в количестве 700 тонн выполнен полностью, 100 %. Выполнен госзаказ по сдаче маслосемян рапса в количестве 170 тонн, тоже закрыт на 100 %. При наступлении благоприятных похожих условий уборочная стада будет завершена.

Параллельно с жатвой закладывается фундамент будущего урожая. В хозяйстве уже посеяно 275 гектаров озимого рапса. В планах аграриев расширение клина под озимую пшеницу и активная заготовка качественных кормов для животноводства.