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Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию

21 августа 2026 13:40
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Венгерские аграрии рискуют остаться без привычных экспортных маршрутов. Продолжительная жара и засуха привели к рекордному обмелению Дуная – движение грузовых судов серьезно осложнено. Проблема возникла в самый чувствительный момент – накануне сбора осеннего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию-2

Венгрия рассчитывает отправить по Дунаю значительные объемы пшеницы, кукурузы, а также овощей и фруктов. Но из-за обмеления реки грузовые суда вынуждены снижать загрузку, а при дальнейшем падении уровня воды часть из них вообще не сможет выйти из портов. Для аграриев это означает рост транспортных расходов и снижение рентабельности экспорта. В результате венгерская продукция рискует потерять конкурентоспособность на внешних рынках. 

Есть и другая проблема: если урожай не удастся вовремя вывезти, его излишки останутся внутри страны и их невозможно будет продать. Это означает, что запланированный рост ВВП в 2026 году будет ниже прогнозных.

# Венгрия # Новости Венгрии # Сельское хозяйство

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