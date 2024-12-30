Новый год без происшествий! Рассказываем, как правильно выбрать салют

Не только веселый и яркий, но еще и шумный, и даже взрывоопасный. Празднование Нового года традиционно не обходится без хлопушек, петард и салютов. Зажигательный товар на рынок страны сейчас поставляют сотнями килограммов. Это, конечно, красиво, но к таким вещам нужно относиться ответственно. Например, не покупать подобную продукцию с рук. Она может оказаться некачественной и как следствие опасной. В последнее время все чаще появляются факты ее преждевременного взрыва. В результате фейерверки с фальстартом вместо новогоднего стола могут отправить на больничную койку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев о том, что необходимо учесть, чтобы праздники прошли без происшествий и оставили приятное впечатление.

Статистика последних выходных непраздничная и совсем невеселая. В Барановичах мальчик пытался взорвать петарду и получил ожог руки. У жителя Шклова от пиротехники травмы посерьезнее, включая рваные. Без госпитализации не обошлось. Спасатели бьют тревогу. МЧС призывает белорусов воздержаться от применения пиротехники. Однако, если это невозможно, важно строго соблюдать меры предосторожности.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В последнее время в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, начинают появляться факты взрыва петард до того, как они будут использованы. Это говорит о том, что некачественная продукция, может быть, злой умысел какой-то есть. В этой связи мы обращаем внимание на соблюдение мер безопасности. Инициатива у Министерства уже давно была по поводу торговли этой пиротехникой от сомнительного производства, от сомнительных поставщиков. Поэтому здесь все-таки надо ставить вопросы не столько к нам, сколько к субъектам, которые ей торгуют.

В предновогодние дни ажиотаж в торговых объектах не только за продовольствием, но и за пиротехникой. Праздник хочется отметить ярко, феерично. Виктор решил в этот раз купить так называемые римские свечи. Популярный фейерверк. Кстати, каждый год приобретает пиротехнические изделия. Но всегда исключительно в официальных торговых точках. Это залог безопасности.