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В Польше задержали мужчину, который планировал покушение на ведущих политиков

21 августа 2026 13:43
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В Польше предотвратили возможные покушения на политиков. Полиция задержала 23-летнего жителя Люблинского воеводства, который в закрытой интернет-группе призывал к «ликвидации» и обсуждал организацию нападений на ведущих польских политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше задержали мужчину, который планировал покушение на ведущих политиков-2

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью обнаружили подозрительное сообщение, размещенное в группе любителей огнестрельного оружия. Его автор, кроме призывов убить несколько человек, интересовался возможностью организации скоординированного нападения. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали по месту жительства. Парню предъявлены обвинения в подготовке посягательств на безопасность государства. В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

# Новости Польши # Польша

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