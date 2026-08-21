В Польше задержали мужчину, который планировал покушение на ведущих политиков

В Польше предотвратили возможные покушения на политиков. Полиция задержала 23-летнего жителя Люблинского воеводства, который в закрытой интернет-группе призывал к «ликвидации» и обсуждал организацию нападений на ведущих польских политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью обнаружили подозрительное сообщение, размещенное в группе любителей огнестрельного оружия. Его автор, кроме призывов убить несколько человек, интересовался возможностью организации скоординированного нападения. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали по месту жительства. Парню предъявлены обвинения в подготовке посягательств на безопасность государства. В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.