Лугина: белорусские товары пользуются спросом в конкуренции с западными брендами

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Они ушли, потому что каждый же борется сегодня за рынки. И сегодня я абсолютно убеждена, что многие из них даже сожалеют, что им было сказано уйти с громадного и очень емкого рынка Российской Федерации. Ведь сегодня выйти на тот или иной рынок, а самое главное – закрепиться и развиваться, это тоже и капиталовложение, и в общем-то завоевать лояльность покупателя не так-то просто, поэтому не ушли, потому что им и незачем уходить. А им, видно, разрешили именно с российского рынка и не уходить. Поэтому мы здесь все нормально работаем. И мне кажется, всем хватает места – и белорусским производителям, и импортным товарам. У каждого, как говорится, свой потребитель, свой покупатель, который приходит за тем или иным товаром.

Но белорусские производители все равно пользуются спросом, и это мы видим по последним годам по выручке, мы отслеживаем. Сегодня, слава богу, система современная позволяет ежедневную выручку отслеживать, и не просто выручку, а в разрезе ассортиментных позиций. Поэтому очень интересно посмотреть аналитику, и мы даже понимаем, что сегодня вот эти рождественские, новогодние дни, россияне уже поехали, вот с пятницы мы видим всплеск тоже активности продаж.