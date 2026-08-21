На низком старте! По всей Беларуси завершаются последние приготовления к учебному году

На низком старте. До нового учебного года остается чуть больше недели. По всей Беларуси завершаются последние приготовления к учебному году. Где‑то обновили фасады и кровли, где‑то – учебные кабинеты, мебель и оборудование. Только в Бресте на подготовку учреждений образования из городского бюджета направили почти 17 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта готовности в областном центре уже получили практически все учреждения образования, кроме одного – там в сжатые сроки завершают капитальный ремонт здания. Кроме того, в Бресте продолжается строительство новой школы на 1 020 мест – ее готовность оценивается в 70 %. Еще один важный объект появится в микрорайоне Южный – детский сад на 190 мест с бассейном. В 2027 году развитие образовательной инфраструктуры продолжится – запланирован старт новых строек.

Анатолий Носков, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома:

В ближайшее время начинается строительство детского сада на 190 мест по улице Лейтенанта Рябцева. Там есть необходимость в этом объекте дошкольного образования. В перспективе в следующем году начнется проектирование средней школы в микрорайоне «Вулька-3». Надеемся, что там будет школа с хорошей учебно‑спортивной базой, которая будет задействована не только в интересах школы, но и жителей микрорайона.

За последние 10 лет количество детей в Брестском районе выросло на 30 %. В деревне Тельмы местная школа рассчитана на 440 учеников, а учатся практически вдвое больше. Именно здесь заложили фундамент нового образовательного комплекса на 471 место. Под одной крышей разместятся начальная школа и детский сад. Открыть планируют уже к следующему учебному году.