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Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»

30 декабря 2024 19:02
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Наталья Павловна! Спасибо, что к нам приехали в эти новогодние праздники.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»: 
Сегодня действительно добрый день.

Александр Осенко:
Итак, что мы сегодня будем с вами готовить?

Наталья Митьковская:
Очень интересный суп.

Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Вы целенаправленно брали смены именно в воскресенье?

Наталья Митьковская:
Где заведующая? Говорю: я. Вы?

Александр Осенко:
А разве в медицине можно что-то делать наполовину?

Наталья Митьковская:
За спиной у меня огромное количество людей, которым удалось помочь. Но больше помню я тех, кому не удалось.

Александр Осенко:
Откуда вы черпаете в себе силы?

Наталья Митьковская:
Когда мне очень плохо от большого количества бумаг, я спускаюсь в реанимацию.

Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Что потом здесь?

Наталья Митьковская:
Когда я это вижу, а потом слышу, что кто-то из них зазвездился, вот тогда у меня здесь все сжимает.

Александр Осенко:
Дорогие друзья, подходим.

Наталья Митьковская:
Чем богаты!

# Интервью # Александр Осенко # Наталья Митьковская

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