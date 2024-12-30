Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Здравствуйте, Наталья Павловна! Спасибо, что к нам приехали в эти новогодние праздники.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Сегодня действительно добрый день.

Александр Осенко:

Итак, что мы сегодня будем с вами готовить?

Наталья Митьковская:

Очень интересный суп.