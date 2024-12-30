Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Наталья Павловна! Спасибо, что к нам приехали в эти новогодние праздники.
Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:
Сегодня действительно добрый день.
Александр Осенко:
Итак, что мы сегодня будем с вами готовить?
Наталья Митьковская:
Очень интересный суп.
Александр Осенко:
Вы целенаправленно брали смены именно в воскресенье?
Наталья Митьковская:
Где заведующая? Говорю: я. Вы?
Александр Осенко:
А разве в медицине можно что-то делать наполовину?
Наталья Митьковская:
За спиной у меня огромное количество людей, которым удалось помочь. Но больше помню я тех, кому не удалось.
Александр Осенко:
Откуда вы черпаете в себе силы?
Наталья Митьковская:
Когда мне очень плохо от большого количества бумаг, я спускаюсь в реанимацию.
Александр Осенко:
Что потом здесь?
Наталья Митьковская:
Когда я это вижу, а потом слышу, что кто-то из них зазвездился, вот тогда у меня здесь все сжимает.
Александр Осенко:
Дорогие друзья, подходим.
Наталья Митьковская:
Чем богаты!