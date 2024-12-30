Касьянов: наша задача – полностью перерабатывать древесину, которая произрастает в Беларуси

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Сергей Касьянов, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Мы уже анонсировали, что на сегодня деревообработка в принципе, то есть предприятия, которые были модернизированы, вышли на производственную мощность. Продукты, в частности, целлюлоза, если она первоначально была экспортируемым товаром, то сегодня она практически на 50 % уже перерабатывается у нас в стране. То есть получаем новые виды бумаг, картона. И целевая задача – полностью переработать, то есть полностью с глубокой степенью переработки получать продукт. Рядом проектов предусмотрено, в частности, получение и крафт-мешочной бумаги, санитарно-гигиенической бумаги.

Кроме уже переработки существующих наших продуктов, мы видим древесное сырье, увеличиваются объемы заготовки. У нас был ранее еще введен запрет на экспорт круглых лесоматериалов, и наша задача как основных переработчиков древесины – создавать проекты, создавать производства, которые могли бы перерабатывать всю древесину в республике полностью, которая у нас произрастает. Так, предусмотрен запуск, наверное, уже в следующем году двух таких основных проектов. Один в идее, но я практически уверен, что он перейдет в стадию реализации, это строительство нового целлюлозного завода. Причем с производственной мощностью в 1,5-2 раза больше, нежели существующее производство, которое у нас в Светлогорском ЦКК.