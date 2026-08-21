Удар в морду разъяренному медведю: приемы джиу-джитсу спасли жизнь девушке на Аляске

Обычная выгулка собаки едва не закончилась трагедией для жительницы Аляски Кейтлин Лейн. Девушка спокойно прогуливалась со своим питомцем неподалеку от городка Кадьяк, когда у лососевого ручья перед ней неожиданно выросла огромная медведица. Как выяснилось позже, зверь защищал своих медвежат, поэтому хищница без раздумий бросилась в атаку на человека, пишет РИА Новости.



Понимая, что убежать от зверя невозможно, Кейтлин рванула на крутой склон, чтобы занять более выгодное положение сверху. В этот критический момент на помощь пришел верный пес: он на пару секунд отвлек внимание гиганта на себя. Этого времени девушке хватило, чтобы занять позицию. Когда медведица ринулась вверх по склону прямо на Кейтлин, у той сработал спортивный инстинкт. По словам Кейтлин, раньше онп немного занималась джиу-джитсу. Когда зверь приблизился, тело само приняло защитную стойку — именно так в единоборствах создают дистанцию. Одной ногой девушка уперлась для защиты, а второй нанесла точный удар. Девушка зарядила мощный прямой удар ногой прямо в чувствительную морду медведицы. Такой дерзости от человека лесной хищник явно не ожидал. Ошарашенная и растерянная медведица мгновенно потеряла боевой задор и предпочла ретироваться вместе с дикой компанией обратно в лес.



Удивительно, но Кейтлин отделалась лишь парой царапин и небольшими ушибами, которые уже успешно заживают. Сама героиня зла на зверя не держит. Девушка с уважением относится к дикой природе и считает, что медведица не была агрессивной без причины: она просто защищала своих малышей, как сделала бы любая мать.



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