Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 августа во время переговоров с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политический фундамент отношений уже создан, теперь акцент смещается на экономику и конкретный результат. Задача – наполнить достигнутые договоренности реальными инвестиционными проектами. Основные направления зафиксированы в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Первые крупные контракты должны выйти на практическую реализацию уже в 2027 году. Способствовать этому будут дипломаты на местах – в скором времени белорусское посольство появится в Нейпьидо, а мьянманская дипмиссия в Минске уже работает.

Поле для сотрудничества широкое – промышленная кооперация, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование. Беларусь готова предложить партнерам свой опыт и технологии в самых разных сферах. Конкретные проекты уже намечены. В их числе – создание в Мьянме совместного предприятия по производству обуви, запуск научно-технических проектов, а также расширение образовательных программ для подготовки мьянманских специалистов в белорусских вузах. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии – Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил о готовности Минска и впредь оказывать поддержку Мьянме на международной арене. Речь идет о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, по линии Евразийского экономического союза и на площадках других глобальных объединений. Кроме того, Президент подчеркнул, что в Минске высоко ценят поддержку Мьянмой белорусской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.