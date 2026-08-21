Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов
Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 августа во время переговоров с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политический фундамент отношений уже создан, теперь акцент смещается на экономику и конкретный результат. Задача – наполнить достигнутые договоренности реальными инвестиционными проектами. Основные направления зафиксированы в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Первые крупные контракты должны выйти на практическую реализацию уже в 2027 году. Способствовать этому будут дипломаты на местах – в скором времени белорусское посольство появится в Нейпьидо, а мьянманская дипмиссия в Минске уже работает.
Поле для сотрудничества широкое – промышленная кооперация, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование. Беларусь готова предложить партнерам свой опыт и технологии в самых разных сферах. Конкретные проекты уже намечены. В их числе – создание в Мьянме совместного предприятия по производству обуви, запуск научно-технических проектов, а также расширение образовательных программ для подготовки мьянманских специалистов в белорусских вузах.
Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии – Лукашенко.
Также белорусский лидер заявил о готовности Минска и впредь оказывать поддержку Мьянме на международной арене. Речь идет о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, по линии Евразийского экономического союза и на площадках других глобальных объединений.
Кроме того, Президент подчеркнул, что в Минске высоко ценят поддержку Мьянмой белорусской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В качестве государства – члена ЕАЭС и ШОС Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпьидо достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству.
И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте – в плане нашего сотрудничества на текущий и следующий, 2027 и 2028 годы. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожие видения глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия.
Практическим итогом переговоров стал подписанный пакет документов, который создает основу для долгосрочного партнерства. Так, серьезный шаг сделан в укреплении правовой базы. Стороны заключили межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также аналогичное соглашение, регулирующее сотрудничество по уголовным делам. Экономический блок укрепили межбанковские договоры. Кроме того, подписаны соглашения в области высшего образования, СМИ, взаимодействия избирательных органов и стратегических институтов.
Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым.