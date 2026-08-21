Стокгольм оказал поддержку Киеву на сумму свыше 16 млрд долларов США, пишет РИА Новости.
По словам посла России в Стокгольме Сергея Беляева указанная сумма – официальные данные правительства Швеции. Речь идет о военной и гражданской помощи, указал дипломат.
Москва подчеркивает, что поставки вооружения украинской стороне препятствуют процессу урегулирования, прямо вовлекая страны НАТО в конфликт.
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