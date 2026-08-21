Швеция передала Киеву более $16 млрд

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию

Венгрия рассчитывает отправить по Дунаю значительные объемы пшеницы, кукурузы, а также овощей и фруктов. Но из-за обмеления реки грузовые суда вынуждены снижать загрузку, а при дальнейшем падении уровня воды часть из них вообще не сможет выйти из портов.