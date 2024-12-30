Лазаревич рассказала, откуда приходят инвестиции в Минск

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается города Минска, действительно, у нас хорошая динамика. В этом году мы выполняем все доведенные показатели с хорошей динамикой, в том числе и в части розничного товарооборота, и оказания услуг, и ВРП у нас выполняется. Сейчас идет системная работа, которая выстроена была не только в этом году, но и в прошлых годах. То есть у нас есть задел в виде субъектов хозяйствования. Больше тысячи субъектов хозяйствования зарегистрировано только в этом году. У нас формируется бюджет, 30 % дохода за счет предприятий без ведомственной формы отчетности. Соответственно, у нас много субъектов хозяйствования частного бизнеса, который не боится вкладывать свои ресурсы в инвестиции, в развитие, в технологии. И поэтому у нас достаточный показатель и доходность хорошая в городе, чтобы строить метро и развивать социальную сферу.

Кирилл Казаков, СТВ:

Инвестиции откуда? Опять же, говоря о санкциях, откуда приходят инвестиции в Минск?

Надежда Лазаревич:

Инвестиции приходят из различных стран. Вот буквально недавно мы открыли уникальное предприятие по производству медицинских препаратов, инвестиции из Болгарии, 100% инвестиций. И это я не говорю о том, что у нас есть из Китая, из Эмиратов, из стран ЕС в том числе.