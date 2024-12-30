Какой будет новая система регулирования цен Беларуси – глава МАРТ поделился подробностями

На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Ну а то, что глава государства сказал, действительно, эта задача уже стоит. И об этом он неоднократно уже давал поручения правительству. Может, приоткрою маленькую завесу тайны. Работа над этим поручением уже идет. У нас на сегодня подготовлены и в разработке находятся три варианта трансформации постановления 713-го: от наиболее жесткого до более, так сказать, либерального. Поэтому в зависимости от того, видимо, разговора, который будет происходить в анонсированном Президентом нашей страны совещании, и будет принято решение о доработке или какой-то, например, компиляции этих трех в какой-то единый, и мы получим уже новую систему регулирования цен. Но хочу отметить, что наш опыт уже копирует. Вот буквально новость сегодняшнего-вчерашнего дня. Арабские Эмираты на девять товарных групп ввели жесткое ценовое регулирование за предповышение цен на полгода. Поэтому, в принципе, такая практика, она достаточно рыночная и используется во многих странах мира.

Алена Сырова, СТВ:

Наверняка вы не захотите до совещания говорить, но я не могу не спросить, все-таки журналист. Так вы за какой? За какой из вариантов развития событий? За более жесткий или все-таки за послабление? Алексей Богданов:

Вы знаете, я не буду играть здесь в какие-то игры. Я скажу, что этот вопрос реально, на самом деле, очень сложный. Потому что инфляция в любой стране мира – это один из самых сложных макроэкономических показателей. И у нас стоит двойная задача. Первая – обеспечить сохранение установленных параметров инфляции на 2025 год. А это, извините, жесткий показатель, 5 %, не более 5 %. И вторая – это обеспечить экономически интенсивный рост производителей и обеспечить товарное присутствие на полке. При том, что у наших соседей инфляция сегодня зашкаливает за 9 % и, возможно, по итогам года реальная инфляция в странах-соседях превысит двузначный параметр. А это всё по импорту тоже приходит к нам. И промежуточные товары, и товары, конечно, потребительского спроса. Мы это ощущаем на полках магазинов. Поэтому, конечно, будем смотреть, как эти два сложнейших параметра соединить в единую систему, чтобы она помогла обеспечить именно социальную направленность и справедливое, то, что глава государства сказал, ценообразование для всех игроков рынка, на вершине которого стоит потребитель.