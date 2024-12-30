Какой будет новая система регулирования цен Беларуси – глава МАРТ поделился подробностями
На стыке лет. С чем подходим к 2025 году и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Ну а то, что глава государства сказал, действительно, эта задача уже стоит. И об этом он неоднократно уже давал поручения правительству. Может, приоткрою маленькую завесу тайны. Работа над этим поручением уже идет. У нас на сегодня подготовлены и в разработке находятся три варианта трансформации постановления 713-го: от наиболее жесткого до более, так сказать, либерального. Поэтому в зависимости от того, видимо, разговора, который будет происходить в анонсированном Президентом нашей страны совещании, и будет принято решение о доработке или какой-то, например, компиляции этих трех в какой-то единый, и мы получим уже новую систему регулирования цен. Но хочу отметить, что наш опыт уже копирует. Вот буквально новость сегодняшнего-вчерашнего дня. Арабские Эмираты на девять товарных групп ввели жесткое ценовое регулирование за предповышение цен на полгода. Поэтому, в принципе, такая практика, она достаточно рыночная и используется во многих странах мира.
Алена Сырова, СТВ:
Наверняка вы не захотите до совещания говорить, но я не могу не спросить, все-таки журналист. Так вы за какой? За какой из вариантов развития событий? За более жесткий или все-таки за послабление?
Алексей Богданов:
Вы знаете, я не буду играть здесь в какие-то игры. Я скажу, что этот вопрос реально, на самом деле, очень сложный. Потому что инфляция в любой стране мира – это один из самых сложных макроэкономических показателей. И у нас стоит двойная задача. Первая – обеспечить сохранение установленных параметров инфляции на 2025 год. А это, извините, жесткий показатель, 5 %, не более 5 %. И вторая – это обеспечить экономически интенсивный рост производителей и обеспечить товарное присутствие на полке. При том, что у наших соседей инфляция сегодня зашкаливает за 9 % и, возможно, по итогам года реальная инфляция в странах-соседях превысит двузначный параметр. А это всё по импорту тоже приходит к нам. И промежуточные товары, и товары, конечно, потребительского спроса. Мы это ощущаем на полках магазинов. Поэтому, конечно, будем смотреть, как эти два сложнейших параметра соединить в единую систему, чтобы она помогла обеспечить именно социальную направленность и справедливое, то, что глава государства сказал, ценообразование для всех игроков рынка, на вершине которого стоит потребитель.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот смотрите, у нас же как буквально несколько недель назад, когда начались вот эти скачки долларов, абсолютно нормальные с точки зрения экономиста, людей, которые немножко разбираются в принципе в том, что происходит, потому что накачка вот этими пустыми долларами Америки и всего мира, все понятно. Сколько раз ты сейчас начинаешь говорить с продавцами, они говорят, а в принципе какая разница? У нас большинство условных товаров, которые продаются в магазинах, продуктов, например, белорусская, поэтому должно это сказаться или не должно это сказаться? Вот на ваш взгляд, нам бояться того, что доллар сейчас начнет прыгать и колбаса начнет дешеветь или дорожать? Что с ней будет?
Алексей Богданов:
Ну, в свое время, уже не первый год уже в нашей стране действует привязка белорусского рубля не к доллару, а к корзине валют, в которой Нацбанк по специальной формуле основные валюты, которые используются в наших международных платежах, рассчитываются формулами, математическая модель, и выводится средний курс для белорусского рубля.