Депутат: выдвигаются прогнозы, что военные действия могут начаться чуть ли не после Олимпиады. Мы должны быть готовы к этому

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш», и Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы не могли обойти вниманием одно из самых важных политических событий года, так это точно. Сегодня будем обсуждать Послание, которое прозвучало от главы государства белорусскому народу и парламенту. Это то, к чему готовили те самые диалоговые площадки, которые долгое время проходили в нашей стране, пока мы обсуждали какие-то новации в Конституцию? Сейчас, когда эти новации предложили к общенациональному обсуждению, это тот самый диалог? Каждый из нас должен ответить, готов ли он к новациям, которые прописаны в обновленном проекте Конституции

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что формат, который выбрал Президент в своем Послании, неслучаен. Нам предстоит прийти и проголосовать на референдуме за будущее нашей Беларуси. Отсюда Президент ставит перед белорусским народом вот эти три вопроса, на которые каждый из нас должен ответить сам, готов ли он к тем новациям, к тому новому, вообще к будущему, которое четко прописано в обновленном проекте Конституции. Юлия Бешанова:

Вообще, белорусское общество созрело к этим переменам? В Конституции прежде всего прописаны не только обязанности государства, но и права и обязанности белорусов. «Эти вопросы дали нам точку нового отсчёта». Посылы Президента в Послании анализирует Надежда Лазаревич. Каждый должен вносить посильный вклад в укрепление обороноспособности и экономического потенциала Беларуси Сергей Дик:

Да, естественно. Я абсолютно убежден, что мы должны реализовать, и Президент об этом говорил, такое положение, которое было сформулировано на VI Всебелорусском народном собрании – это государство-партнер. Каждый из нас должен по третьему вопросу, который поставлен, каждый должен проявить ответственность за себя, за свою семью, а в итоге и за наше государство. Мы должны понимать, что каждый должен вносить посильный вклад в укрепление обороноспособности, экономического потенциала нашей страны, укрепление нашего гражданского общества и идеологии белорусского государства.

Юлия Бешанова:

Если сравнивать это обращение Президента с прошлогодним, оно, многие эксперты отмечают, более милитаризированное. Оно было направлено больше на внешнего слушателя, чем на какие-то внутренние проблемы. О чем это говорит? Вообще, звучит сейчас такой вопрос, и Президент его озвучил: хотят ли белорусы войны, придется ли нам это делать? Если будет агрессия против Беларуси, каждый из нас должен защитить свою Родину Сергей Дик:

Я бы хотел, во-первых, оценить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире. Очень напряженная ситуация, во многом непредсказуемая, появляется масса фейков в этом направлении. Нам Президент обозначил всю серьезность момента. Он сказал: будет война, если… И привел примеры, в каких случаях это будет. Но, естественно, каждый из нас, и Президент подчеркнул, что мы не хотим этого. Но если будет агрессия против нашей страны либо против нашего союзника по Союзному государству – Российской Федерации, то, естественно, каждый из нас, и он подчеркнул, даже те, кто не хочет, не может, он должен защищать свою Родину, свое Отечество.

Юлия Бешанова:

Вы тоже считаете, что это Послание больше на внешнего слушателя? Выдвигаются прогнозы, что военные действия могут начаться чуть ли не после пекинской Олимпиады. Мы должны быть готовы к этому Сергей Дик:

Я думаю, что здесь очень четко было доведено, и Президент это подчеркнул, что обращается не только к нашему белорусскому обществу, но и к тем, кто находится за пределами, кто готовит уже шестой-седьмой пакет санкций против нашей страны. Готовятся санкции против нашего союзника – Российской Федерации. Концентрируются на наших южных границах и в ближайшем зарубежье войска, поставляется оружие, в том числе летальное. Президент, естественно, довел до белорусского общества ту ситуацию, тот момент, поскольку выдвигаются с той стороны разные прогнозы, что война, военные действия могут начаться чуть ли не после пекинской Олимпиады, то есть нагнетается обстановка. И мы должны быть готовы к этому. Наше общество должно быть готово к этому. Как говорится, если завтра война. Юлия Бешанова:

Согласитесь, болью отозвался вопрос женщины, которая спрашивала, будут ли наши военнослужащие-срочники вынужденно участвовать в военных действиях на чужой территории. Сергей Дик:

Если будет нападение на нашу страну, если будет эскалация конфликта вооруженного, то, естественно, действия военные будут направлены на то, чтобы победить противника. И не исключено, что это в том числе и на территории врага будет.

Переориентация на другие рынки и активная работа позволили смягчить санкционный удар Сергей Дик:

Быстро сориентировавшись, мы сумели задействовать еще такие рынки, как Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, Латинская Америка, Африка. То есть быстрая переориентация и активная работа позволили как бы смягчить удар санкционный. Я думаю, что в этом направлении, и Президент в своем Послании обозначил, что мы должны еще активнее работать на внешних рынках, задействуя потенциал ШОС, ЕАЭС, активнее продвигаться в своем сотрудничестве с такими гигантами, в том числе экономическими, геополитическими, как Китайская Народная Республика, Индия, Пакистан и так далее. Юлия Бешанова:

Вместе с тем мы очень долгое время пытались наладить равнозначные отношения с западными и российскими партнерами. Сейчас очевидно, что многовекторная политика в данный период времени просто невозможна. Хватит ли нам российского рынка в большинстве своем, если с Евросоюзом у нас все-таки окончательно разладится? Убежден, что у каждой европейской страны есть экономические интересы, связанные с нашей страной Сергей Дик:

Я думаю, что то направление, по которому мы работали, не концентрируется у нас на европейском рынке. Но я все-таки надеюсь, что Европа для нас окончательно не закрыта, и мы будем если не с ЕС, а с отдельными европейскими странами. Юлия Бешанова:

Здравомыслящими.

Сергей Дик:

Однозначно, будем подходить индивидуально к каждой из стран и обозначать свои интересы. У каждой из европейских стран, я убежден, есть свои экономические интересы, связанные с нашей страной. Я думаю, половина населения земли, которая проживает в уже названных регионах и странах, которые я обозначил, это большой-большой, огромный для нас рынок. Ну и Российская Федерация. Я не думаю, что все возможности Российской Федерации в экономическом плане задействованы. Буквально предыдущие визиты глав регионов… Юлия Бешанова:

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга… Сергей Дик:

До этого были и Хабаровский край, и Тыва… Все эти регионы экономически и в торговом плане привлекательны как для нашей страны, так и для этой. А вы посмотрите, даже с Украиной у нас идет товарооборот. Да, есть руководство, есть неадекватные политики, но есть и народ, наш братский народ. Он не должен страдать от того, что политическое руководство проводит такую политику антинародную. Поэтому я думаю, что при грамотно поставленной работе и правильном планировании влияние этих санкционных пакетов при поддержке нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, не будет столь катастрофично и даст минимальный для них эффект. В то же время они тоже получат, однозначно, минусы. Ведь это процесс такой взаимный. В результате всех манипуляций Литва может остаться нетранзитным государством Юлия Бешанова:

Чего только стоит Литва. Сергей Дик:

Да, с Литвой, мне кажется, тут вообще. В результате всех этих манипуляций Литва может остаться нетранзитным государством, если мы прекратим транзит, Российская Федерация. Вы понимаете, что эти проблемы приведут к закрытию портов морских, и это нанесет катастрофический урон экономике. Если каждый белорус возьмет ответственность за себя, свою семью, то мы все преодолеем и выйдем победителями в этом году

Сергей Дик:

Президент в своем Послании очертил эти три главных направления, реализовав которые, ответив на них на референдуме позитивно – «да», мы сможем преодолеть те процессы, которые сейчас актуальны. Мир находится на грани войны, экономические санкции. И если, а я абсолютно убежден: каждый белорус ответит на поставленные вопросы, возьмет ответственность за себя, свою семью, на себя возложит ее, то мы преодолеем и выйдем победителями в этом году. Это такой решающий год, мне кажется, он вообще будет переломный, мы должны после референдума, осмыслив до этого все, что мы должны сделать, мы должны приступить к выполнению тех грандиозных стратегических задач, которые обеспечат нашей стране светлое будущее, независимость, суверенитет, заботу, справедливость, стабильность в нашем белорусском обществе. По поводу беглых. Не слишком ли жесткие были некоторые посылы Президента в Послании? Юлия Бешанова:

Согласитесь, практически каждое Послание Президента разбирают на цитаты. Чего стоит прошлогоднее «Любимую не отдают». В этом году тоже не обошлось. По фразам, которые уже ушли в народ, некоторые аналитики, в том числе и российские, говорят, что кое-какие из них звучали не то чтобы грубо, но достаточно жестко – по поводу возвращения наших беглых. Как вам кажется, это, наоборот, такая забота – пока не поздно? Почему вот эти фразы звучат? Читайте также: «Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым? Бегун: эта фраза «домой, на коленях, ползком» могла показаться оскорблением, но на самом деле это отеческий элемент «Сильное начало, как и должно быть у сильного лидера». Как психолог оценил выступление Президента? Сергей Дик:

Предложение поставлено четко и в некоторой степени жестко. Те, кому оно адресовано, четко понимают, что других альтернатив и вариантов нет. Юлия Бешанова:

То есть маркеры, которые забрасываются в сознание? Сергей Дик:

Алгоритмы четкие: как нужно поступить, чтобы народ, возможно, тебя простил.

Юлия Бешанова:

Большой блок был посвящен Году исторической памяти. Для всех много знаковых событий, посвященных Великой Отечественной войне в этом году. В том числе сегодня [визит губернатора Санкт-Петербурга в Минск 1 февраля – прим. ред.] был гость из Санкт-Петербурга, недавно отмечали снятие блокады Ленинграда. Лукашенко: «Экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами». Читайте здесь. Как вам кажется, насколько у нас получается молодежь впечатлить этими событиями, чтобы для них это стало не просто учебником истории, а чтобы это прошло через сердце и осталось в памяти? «Чтобы сохранить белорусскую государственность». Почему важно доносить до молодежи правду о событиях Великой Отечественной войны? Сергей Дик:

Прежде всего историческую память сохранить в музеях и ввести опять курс о Великой Отечественной войне. Мы должны доводить нашей молодежи буквально с детского садика ту информацию правдивую, которую пытаются в последнее время извратить, ту историческую память нашего народа, насколько значима Великая Отечественная для нашего народа, для всей белорусской нации. Закон о геноциде белорусского народа в том числе направлен и на то, чтобы сохранилась правда о Великой Отечественной войне. И те цифры, которые приводились и нам, парламентариям, на заседании, когда мы принимали этот закон, просто шокировали многих. У многих слезы были на глазах. И чтобы это все не растерять, мы должны буквально доводить до нашей молодежи именно историческую правду. Потому что были вопросы, а нужно ли в такой степени акцентировать на Великой Отечественной войне, на роли белорусского народа. Последние события показали, что это не то что нужно, это необходимо, чтобы сохранить белорусскую государственность и нашу белорусскую историческую память. На это направлен Год исторической памяти, чтобы мы всколыхнули все наше общество, начиная с молодежи, и обратили внимание. В последнее время, не секрет, немножко мы в этом плане сработали не очень до известных событий. И в результате только тогда мы осознали, насколько это важно. Еще надо было обществу осознать, и поэтому включили вот эту новеллу в проект Конституции. Нам нужно обновить пантеон национальных героев. Значимое место в нем будут занимать герои Великой Отечественной