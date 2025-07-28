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В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд – есть жертвы

28 июля 2025 08:11
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Крупная железнодорожная катастрофа произошла в Германии. Там сошел с рельсов поезд, перевозивший около сотни пассажиров. Как сообщается, погибли три человека, около 50 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд – есть жертвы-2

Спасательная операция на месте крушения продолжалась всю ночь. По основной версии, причиной ЧП могла стать непогода. Незадолго до катастрофы в этом месте бушевала буря. Дождь размыл насыпь, из-за чего поезд и сошел с рельсов. В настоящее время власти расследуют обстоятельства аварии. Движение на этом участке пути временно остановлено.

# ЧП # Новости Германии

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