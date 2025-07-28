Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США

Беларусь продолжает развивать контакты с США. Об этом журналистам заявил временный поверенный в делах нашей страны в Соединенных Штатах Америки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со стороны Белого дома наблюдается определенный интерес к Беларуси. Об этом говорит недавний визит в Минск спецпосланника Дональда Трампа и продуктивные переговоры с Александром Лукашенко.

Наше посольство в США ведет диалог с американскими общественными организациями, с гуманитарным сообществом, а также различными экспертами. Контакты установлены, и они поступательно развиваются. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе подробности сотрудничества не разглашаются.

Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:

Не по нашей вине в отношениях между Беларусью и США нет послов. Могу сказать, что на данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией. Необходимые контакты установлены, поддерживаются. Возникающие вопросы находят свое решение, но конкретно данный вопрос пока не находится в процессе решения.

Актуальные вопросы внешнеполитического сотрудничества Беларуси обсуждают 28 июля руководители зарубежных дипмиссий в Минске. Спектр тем широкий и не ограничивается политикой. В центре внимания – торгово-экономические связи.