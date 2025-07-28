Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США
Беларусь продолжает развивать контакты с США. Об этом журналистам заявил временный поверенный в делах нашей страны в Соединенных Штатах Америки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со стороны Белого дома наблюдается определенный интерес к Беларуси. Об этом говорит недавний визит в Минск спецпосланника Дональда Трампа и продуктивные переговоры с Александром Лукашенко.
Наше посольство в США ведет диалог с американскими общественными организациями, с гуманитарным сообществом, а также различными экспертами. Контакты установлены, и они поступательно развиваются. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе подробности сотрудничества не разглашаются.
Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:
Не по нашей вине в отношениях между Беларусью и США нет послов. Могу сказать, что на данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией. Необходимые контакты установлены, поддерживаются. Возникающие вопросы находят свое решение, но конкретно данный вопрос пока не находится в процессе решения.
Актуальные вопросы внешнеполитического сотрудничества Беларуси обсуждают 28 июля руководители зарубежных дипмиссий в Минске. Спектр тем широкий и не ограничивается политикой. В центре внимания – торгово-экономические связи.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Дипломаты, которые фактически годы работают за рубежом без возвращения на родину, такая работа дипломата, им очень важно находиться все равно в ритме наших событий. Очень важно здесь их собрать и отработать все вопросы, касающиеся их работы там, за рубежом. В первую очередь, это касается развития торгово-экономических отношений, политических контактов, гуманитарных, культурных связей.
Ежегодный семинар собрал порядка сотни руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Дипломаты поделятся лучшими практиками и обменяются наработанным опытом.