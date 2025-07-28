Глава МИД Австрии: Трамп отдал РФ часть Украины на блюдечке с голубой каемочкой

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что политика лидера Штатов Дональда Трампа способствует укреплению позиций России на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, бывший президент США фактически «преподнес» Крым и восточные регионы Москве, тем самым исключив вероятность вступления Украины в НАТО.

«Президент США Трамп преподнес Путину Крым и несколько восточных областей, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой», – заявила министр.

В марте Трамп отметил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно решен. На саммите НАТО в Гааге в июне не было дано каких-либо обещаний относительно будущего вступления Украины, а дискуссия ограничилась темой военной поддержки.

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