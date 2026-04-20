Новости по тегу #Сергей Дик

Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста телеканала RT.
Обращение Дональда Трампа к Александру Лукашенко оказывает влияние на процесс урегулирования отношений между Беларусью и США.
«Все остальные действия должны быть направлены на урегулирование украинского конфликта только после того, когда два лидера двух ведущих стран обговорят условия и найдут взаимоприемлемые подходы для решения вот этого кризиса», – заявил политический аналитик.
«И это не может быть вне очереди».
«ШОС – это, прежде всего, сотрудничество в военной сфере, это безопасность, это противодействие терроризму».
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