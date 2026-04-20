Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Дик

Лукашенко исключил прямой военный конфликт между Западом и Союзным государством
20 апреля 2026 16:40

Лукашенко исключил прямой военный конфликт между Западом и Союзным государством

«Оно свидетельствует об огромном международном авторитете!» – Дик о приглашение Лукашенко в Совет мира
20 января 2026 10:36

«Оно свидетельствует об огромном международном авторитете!» – Дик о приглашение Лукашенко в Совет мира

Сергей Дик: речи об участии на встрече Путина и Трампа представителей Украины или Зеленского не было
15 августа 2025 17:27

Сергей Дик: речи об участии на встрече Путина и Трампа представителей Украины или Зеленского не было

«Это показывает приоритеты политики РФ» – Бузин об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко
15 марта 2025 10:52

«Это показывает приоритеты политики РФ» – Бузин об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко

Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт
15 января 2025 18:52

Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт

Новые горизонты сотрудничества – как связаны Беларусь и Эмираты? Собрали мнения экспертов
20 декабря 2024 17:11

Новые горизонты сотрудничества – как связаны Беларусь и Эмираты? Собрали мнения экспертов

Киев снова провоцирует Беларусь! На что рассчитано «громкое» заявление МИД Украины?
26 августа 2024 19:25

Киев снова провоцирует Беларусь! На что рассчитано «громкое» заявление МИД Украины?

Депутат об участии Президента в саммите СНГ: он чётко расставил акценты и указал проблемы
14 октября 2023 16:43

Депутат об участии Президента в саммите СНГ: он чётко расставил акценты и указал проблемы

Сергей Дик о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана: нужно развивать отношения в экономической и политической сферах
06 сентября 2023 11:52

Сергей Дик о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана: нужно развивать отношения в экономической и политической сферах

Гайдукевич: нарушение границы Беларуси польским военным вертолётом – это сознательная провокация
02 сентября 2023 16:55

Гайдукевич: нарушение границы Беларуси польским военным вертолётом – это сознательная провокация

Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию
02 сентября 2023 14:19

Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии
20 августа 2023 08:19

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии