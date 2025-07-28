Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием

Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы

Проверенные временем партнеры и друзья. Беларусь и Тюменская область России укрепляют взаимодействие и ищут новые точки взаимного роста. С рабочим визитом в Минске в эти дни делегация этого российского региона во главе с губернатором.