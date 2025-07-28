Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием

Глава государства поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием. Президент выразил надежду, что мастер сцены будет и впредь так же вдохновенно служить белорусскому искусству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ваша творческая биография, неразрывно связанная с Могилевским областным драматическим театром, является примером многолетней плодотворной деятельности на благо отечественной культуры. Самобытный талант и блестящее актерское мастерство позволили Вам создать ряд ярких и незабываемых сценических образов, обрести любовь и уважение преданных поклонников», – отметил глава государства.