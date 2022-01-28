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«Здесь будут сотни тысяч российских войск». Александр Лукашенко рассказал, когда в Беларуси может быть война

28 января 2022 10:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь будут сотни тысяч российских войск». Александр Лукашенко рассказал, когда в Беларуси может быть война -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. Быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому – наши союзные договоренности. Хочу ответить коллективному Западу, у них это вопрос очень важный, будут ли войска на территории Беларуси. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю. Вот вам ответ. Два случая, прошу их запомнить. Подвожу черту.

Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим». Читайте здесь.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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