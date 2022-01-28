«Вмешивались и будем вмешиваться». О чём нужно задуматься белорусскому бизнесу? Послание Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества. Глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Между тем геополитическая турбулентность имеет разрушительную силу, если влияет на бесперебойную работу экономики и жизнь общества. Для Беларуси – это табу, таковым и должно остаться. В фокусе внимания – работа промышленности и рост экспорта, продуктивность аграрной отрасли. И то, что больше не должно вызывать вопросов – честный частный бизнес и IT без всякого подтекста.