«Если не договоримся, поступим по-американски». Каких изменений ждать белорусскому IT-сектору?

Ксения Худолей, политический обозреватель: Между тем геополитическая турбулентность имеет разрушительную силу, если влияет на бесперебойную работу экономики и жизнь общества. Для Беларуси это табу, таковым и должно остаться. В фокусе внимания – работа промышленности и рост экспорта, продуктивность аграрной отрасли. И то, что больше не должно вызывать вопросов – честный частный бизнес и IT без всякого подтекста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с этим хочу сказать пару слов про айтишников и ипэшников – я процитировал наш народ. Вы знаете, честно вам скажу, я пока не знаю, как поступить с ними. И дело не только и не столько в том, что они были в авангарде борьбы в августе 2020 года. Я настаиваю на том, что все-таки при всех негативах Парк высоких технологий дал очень сильный толчок развитию IT-сферы. Но я привожу всегда разговор с нашими академиками и нашим председателем Академии наук: «Александр Григорьевич, да не переживайте вы, что вы носитесь с этим Парком высоких технологий. Да у нас в производстве, – и это я недавно увидел, – у нас разработчики БелАЗа продемонстрировали беспилотный БелАЗ и погрузчик к нему».

Нет ни одного человека, в карьер меня завезли, смотрите. И этот продукт, начиная от программного приложения от IT, разработан на БелАЗе. И когда я смотрел в Академии наук разработку, он говорит: «Это все мы сделали». Я говорю: «Вам что, Парк высоких технологий это все?». Он с обидой на меня: «Какой Парк, да у нас айтишники лучше, чем там. Они выманивают, пользуясь тем, что там фактически оффшор, налоги не платят, выдергивают у нас самых лучших специалистов».

И тут я все больше и больше начинаю задумываться: нам этот Парк высоких технологий больше приносит пользы или вреда? Нет, нет. Я не принял никаких решений и даже поручений не отдавал, мне самому надо осмыслить те процессы, которые происходят в Парке высоких технологий. Может быть, мы договоримся, не станем рубить с плеча, не станем нарушать те нормы законодательства, которые когда-то мною были прописаны и подписаны в указах и декретах. Может быть, нам удастся договориться о более весомом вкладе Парка высоких технологий для пользы народа и государства.

Но самое главное – не пришло ли время в равные условия поставить наших айтишников на предприятиях, в Академии наук, Парке высоких технологий и тому подобное. Я думаю, мы договоримся. Если не договоримся, поступим по американски: хотите в Академии наук взять специалиста, заплатите. Пусть этот Microsoft, Google заплатит хорошую цену председателю Академии наук, к примеру. Чтобы мы могли и дальше генерировать наших ученых.

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