«60% населения получили свой «укол здоровья». В Брестской области достигли коллективного иммунитета

Новости Беларуси. Беларусь продолжает противостоять болезни самым надежным способом. Минздрав поделился внушительными цифрами. Почти 5 миллионов 400 тысяч человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4,5 миллиона прошли полный курс. Подключились к прививочной кампании и подростки 12-17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларуси стартовал сезон болезней. К классическим простудным ОРВИ и ОРЗ добавился нетипичный штамм коронавируса «омикрон» со схожей клинической картиной. В Брестской области к этому моменту уже достигли долгожданного коллективного иммунитета – 60 % населения получили свой «укол здоровья».

Опыт других стран показывает, что вакцинированные пациенты переносят штамм «омикрон» легче – без пневмоний. А это значит, можно избежать и красной черты в красной зоне. Сотрудник брестского аэропорта Николай Огренич по долгу службы контактирует с большим количеством путешественников из других стран. Обезопасить себя и других – мотив к ревакцинации простой.

Николай Огренич, инспектор авиационной безопасности брестского аэропорта:

Все мои коллеги, даже те, с кем работаю в одной смене, переболели ковидом. Я вакцинировался в мае. И слава богу, пронесло. Всей семьей вакцинировались. Дети, жена. И слава богу, все прошло. Из каждого «чайника» уже это звучит: надо-надо. Думаю, что на самом деле надо. И свой личный пример.

До начала вирусного сезона только в прививочном кабинете центральной поликлиники в Бресте делали около 1 000 инъекций в день. Сегодня все чаще приходят именно ревакцинироваться. В Брестской области это порядка 40 тысяч человек. Впрочем, брестчанин Андрей Пасека пришел на прививку впервые и сразу всей семьей. Малыш Герман в силу возраста может только наблюдать со стороны.

Андрей Пасека, житель Бреста:

Это первая прививка. Решил вакцинироваться, чтобы не болеть, чтобы защитить себя от этой инфекции и в дальнейшем быть здоровым.