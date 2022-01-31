Бегун: эта фраза «домой, на коленях, ползком» могла показаться оскорблением, но на самом деле это отеческий элемент

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Николай Евгеньевич, вопрос такой: Президент несколько раз обратил внимание на то, что «меня слушают не только в этом зале и не только в нашей стране». Это такие стратегические посылы, ведь вопрос войны и безопасности, наше к этому отношение и наш ответ, если вдруг что-то – это ведь как бы заброс мячика туда, в Запад. Ловите, а теперь попробуйте сделать что-то. Нападете на нас – вступится Россия. Нападете на Россию – вступимся мы.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Понимаете, здесь даже может быть не так немножко. Здесь вообще идет очень конкретный, глубокий подход, который позволяет не только работать с западной аудиторией, но перво-наперво обеспечить или, как Президент правильно сказал, он ответил белорусскому обществу в первую очередь. Ни Западу, ни кому-то, а белорусскому обществу. Уважаемые друзья, не волнуйтесь. Войны не будет. Это самое главное, что прозвучало из уст Президента. И сразу же обрисовал те два варианта развития событий, когда возможно военное продолжение. Но они полностью не зависят от нашей страны. Если касается нашей страны, войны не будет. Мы никому не угрожаем, это первое, второе – мы уверены в своих силах, третье – мы уверены в своем народе и уверены в своих союзниках. Все это буквально было сказано. Коротко, ясно и понятно.

Илья Бегун, аналитик:

Не могу согласиться. Президент все-таки обозначил, что есть сценарий, при котором война возможна.

Николай Бузин:

Я об этом только что сказал.

Илья Бегун:

Военная агрессия, Россия или Беларусь.

Николай Бузин:

Вы тут же сказали о том, что я сказал. Два сценария. Я не стал их, так скажем, рассказывать. И согласиться вы обязаны в этом. По одной простой причине. Главнокомандующий наш четко объясняет: вот возможны такие сценарии, но мы к ним готовы. И народ наш готов. И мы готовы ответить за свои слова. И самое главное, уважаемые друзья, он четко определил и обозначил этот момент, что вы за бугром знаете, как сделать хуже обстановку, как развязать цветные войны, цветные революции. Знаете, как привести в хаос любое государство. Но мы знаем, как на это ответить, мы знаем, каким образом защититься, и, самое главное, там есть еще одна такая вещь – если понадобится, мы готовы воевать не только на своей территории, но и там, где вы это сделаете.