Внебрачные дети: настоятеля Шаолиньского монастыря лишили сана из-за скандала

Настоятелю Шаолиньского монастыря в КНР Ши Юнсиню предъявили обвинения в растрате средств, несоблюдении обетов и неподобающих отношениях, в связи с чем Китайская буддийская ассоциация аннулировала его свидетельство о посвящении. Об этом пишет РИА Новости.

Его обвиняют также в преступной деятельности, связях с женщинами и внебрачных детях. Ранее Ши Юнсинь также был обвинен в коррупции, но был признан невиновным, хотя была обнаружена двойная регистрация.

Основанный в 495 году монастырь известен благодаря своим боевым искусствам и прославился после появления в фильме «Монастырь Шаолинь» в 1982 году.