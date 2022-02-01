Создать барьер, минимизировать риски, локализовать источник. Рассказываем о целях коллективного иммунитета

Новости Беларуси. Беларусь продолжает противостоять болезни самым надежным способом. Минздрав поделился внушительными цифрами. Почти 5 миллионов 400 тысяч человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4,5 миллиона прошли полный курс. Подключились к прививочной кампании и подростки 12-17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллективный иммунитет преследует три глобальные цели. Первая – создать ореол безопасности в обществе вокруг тех, кто по медицинским показаниям воздержался от вакцинации: люди с острой фазой заболевания, маленькие дети. Вторая – минимизировать риски осложнений. И третья – локализовать источник заражения и снизить количество случаев.

Екатерина Шкред, врач-эпидемиолог Брестской центральной поликлиники:

Наши прививки не говорят, что мы не заразимся. Мы можем показать положительный результат. Мы можем быть бессимптомными носителями, абсолютно никак не проявлять клинически. Можем в легкой форме. Это основная цель, к которой стремится вакцинация. И этот высокий уровень – чтобы заболевание протекало в более легкой форме. Если посмотреть количество госпитализированных, оно намного ниже сейчас, чем даже в предыдущие уровни подъема заболеваемости. Даже по коронавирусной инфекции.