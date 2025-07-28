Сотрудники «Могилёвоблгаз» выпустили книгу с семейными историями героев войны к 80-летию Победы

Вадим Юревич, начальник производственно-технического отдела РУП «Могилевоблгаз»:

Работники РУП «Могилевоблгаз» часто принимают участие по наведению порядка захоронений неизвестных солдат, различных мемориальных комплексов. В один из таких дней вспомнил те истории, которые бабушка рассказывала про себя, про дедушку. Она работала в госпитале военным врачом, и в 1944 году, когда дедушку ранили, он попал в госпиталь, там они познакомились и после этого прожили всю свою жизнь вместе.

Хотелось все это дело зафиксировать, запечатлеть. Для себя сначала хотелось, чтобы это осталось именно на будущие периоды и чтобы детям можно было потом все это показать. И родилась такая идея внутри коллектива сделать такую книгу.