Прямой эфир

Сотрудники «Могилёвоблгаз» выпустили книгу с семейными историями героев войны к 80-летию Победы

28 июля 2025 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

80-летию Великой Победы посвящается. Сотрудники предприятия «Могилевоблгаз» выпустили уникальную книгу, в которой собраны семейные истории о героическом прошлом. О важном проекте поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Вадим Юревич, начальник производственно-технического отдела РУП «Могилевоблгаз», и Алексей Паронкин, специалист по идеологической работе предприятия.

Сотрудники «Могилёвоблгаз» выпустили книгу с семейными историями героев войны к 80-летию Победы-2

Вадим Юревич, начальник производственно-технического отдела РУП «Могилевоблгаз»:
Работники РУП «Могилевоблгаз» часто принимают участие по наведению порядка захоронений неизвестных солдат, различных мемориальных комплексов. В один из таких дней вспомнил те истории, которые бабушка рассказывала про себя, про дедушку. Она работала в госпитале военным врачом, и в 1944 году, когда дедушку ранили, он попал в госпиталь, там они познакомились и после этого прожили всю свою жизнь вместе.

Хотелось все это дело зафиксировать, запечатлеть. Для себя сначала хотелось, чтобы это осталось именно на будущие периоды и чтобы детям можно было потом все это показать. И родилась такая идея внутри коллектива сделать такую книгу.

Подробности смотрите в видео.

# Книги # Великая Отечественная война # Интервью # Вадим Юревич

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием
28 июля 2025 08:19

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием

Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы
28 июля 2025 07:39

Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске
28 июля 2025 07:25

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске