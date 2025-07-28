В Эфиопии открывается продовольственный саммит ООН

Как избежать голода, обеспечить население земли продуктами питания и сделать еду доступной для жителей бедных стран – обсуждают международные эксперты. В Аддис-Абеба 28 июля открывается продовольственный саммит ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники намерены решить, какие коллективные меры необходимо предпринять для преодоления продуктового кризиса, вызванного в частности изменением климата. Засухи и наводнения привели к снижению урожая ключевых сельскохозяйственных культур – картофеля, лука, фруктов и риса – что привело к росту инфляции и потребительских цен по всему миру.

Бенджамин Бугри, ведущий специалист форума по сельскохозяйственным исследованиям в Африке:

В рамках текущего Плана действий ООН по устойчивому развитию, я думаю, нам следует ожидать более активных действий, и не просто активных, а коллективных действий, поскольку Африка, несмотря на нашу раздробленность, сталкивается с общими проблемами, связанными с изменением климата, фрагментацией продовольственных систем, а также с продовольственной и пищевой безопасностью. Поэтому нам необходимо объединить усилия для принятия активных коллективных мер.

Возникший дефицит продуктов и, как следствие, рост цен на них во многих странах резко снизили покупательную способность населения, особенно малоимущего, и затруднили доступ к здоровому рациону. Люди вынуждены переходить на более дешевую и менее полезную еду. Учитывая сохраняющиеся экономические трудности, социальное неравенство, необходимо менять глобальную продовольственную систему.