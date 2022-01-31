«Сильное начало, как и должно быть у сильного лидера». Как психолог оценил выступление Президента?
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я бы сказал, что, наверное, это самое необычное, но при этом самое воинственное в хорошем смысле слова выступление. И думаю, я бы отметил такой момент, что если бы Президент в этот момент был в военной форме, наверное, он бы органично во всех этих тезисах смотрелся. Но все равно эта военная форма – это форма генерала или Главнокомандующего армии страны, которая готова защитить себя. Президент в очередной раз показал, что он будет стоять за эту страну до конца. Как смотрелось это Послание? Насколько оно отличалось от прошлых?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Поспорю насчет воинственности. Форма действительно идет Президенту, это факт. Но не знаю, мне показалось, что оно было предельно спокойным и корректным. Даже в отношении тех стран, а Президент называл и Литву, и Польшу, и Украину, которые реально сейчас организуют угрозы, риски и вызовы для нашей национальной безопасности. В целом, для меня Послание, если хотите, начало новый этап новейшей истории. Во-первых, мы приближаемся к референдуму по Конституции. Во-вторых, определены среднесрочные тенденции, позиции. Что для меня особенно важно, это, естественно, позиция по гражданскому обществу. Это прозвучало и в самом начале Послания Президента, и потом было закреплено уже в вопросах. Когда Президент сказал: после референдума работа для журналистов, гражданского общества, патриотического гражданского сектора только начнется.
Алена Сырова, СТВ:
И все же глава государства свое выступление начал, я соглашусь с Кириллом, с вопроса, который витает в воздухе последнее время. Будет ли война? Как считаете, действительно ли военная форма не была бы лишней? Я отмечу, что для меня, хотя в пуле я работаю не первый год, но все равно, такое начало было неожиданным. Такой эффект леденящего душа. Не зря, наверное, выбрали именно такую структуру обращения к народу, чтобы не поступательно раскачивать и подготавливать, а сразу сказать о главном.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Это было сильное начало, как и должно быть у сильного лидера. Но, наверное, ваши впечатления, потому что вы находились там, в этом зале, и мое впечатление как зрителя, потому что я смотрела это по телевизору, внимательно смотрела, слушала, они немножко отличаются. Потому что для меня это было очень уверенное и спокойное выступление. Несмотря на то, что темы были такие серьезные, в том числе о войне и мире. Мне кажется, что вот это поведение Александра Григорьевича очень спокойное и уверенное связано с тем, что его состояние внутреннее такое – спокойное. Потому что человек становится внутренне спокойным когда? Когда он все обдумал, продумал стратегию, тактику и принял решение. То есть спокойствие – это же не равнодушие. Равнодушие – это отсутствие чувств. А спокойствие основано на гармонии наших чувств.
Алена Сырова:
А этот подход с тремя вопросами? То есть не только вы задаете мне вопросы как главе государства. Но и я как Президент.
Кирилл Казаков:
Я как Президент имею право задавать вопросы своему народу.
Инга Сечко:
Это же психологический прием. Оратор, выступая, использует такой прием, чтобы привлечь внимание аудитории к особенно важным моментам своей речи. И чтобы слушатели включились и более вдумчиво воспринимали именно эти важные моменты.
Андрей Кривошеев:
И вопросы не праздные. Это же просто такие монолитные блоки нашей суверенной политики. Это безопасность, это независимость, это развитие.