«Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым?

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы над обликом Беларуси, в которой живем, и поделился своим видением будущего. Это касается и грядущей конституционной реформы, и развития значимых сфер нашей жизни – от здравоохранения, образования, АПК до IT-индустрии. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Происходящее, может, кого-то и удивляет, но точно не нашего Президента. Он не раз предупреждал белорусов – все невзгоды извне неслучайны. Искусственно организованный миграционный кризис, санкции, попытка внутреннего мятежа, а после угрозы взяться за оружие – алгоритм. С ним мы способны справиться, но только четко выстроив траекторию собственных интересов. А тем, кто предал эти интересы и на протяжении несколько лет подает голос из-за рубежа, Александр Лукашенко дал дельный совет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как быть, что делать? Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб. Хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Кому надо, кто это заслужил по закону. Отсидите в местах не столь отдаленных. Мы создадим общественную комиссию. Например, сопредседателями могут быть генеральный прокурор, ну и наш глашатай Григорий Азаренок.