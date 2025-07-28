В ЕК заявили, что пошлины США в 15% стабилизируют торговлю ЕС и Америки

США и ЕС достигли договоренности об ограничениях торговых пошлин на большую часть европейских товаров до 15% и их отмене на детали самолетов, лекарства, продукты полупроводниковой промышленности и редкоземельные элементы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Предполагается постепенное снижение тарифов с переходом к квотам.

Она также заявила, что Америка пообещала заместить нефть и газ из РФ полностью, перейдя на американский СПГ и атомное топливо.

Изначально Штаты собирались ввести 30-процентные тарифы, но после переговоров стороны достигли компромисса: с 1 августа 2025 года тариф составит 15 %, а ЕС отказался от принятия ответных мер.

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