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В ЕК заявили, что пошлины США в 15% стабилизируют торговлю ЕС и Америки

28 июля 2025 08:11
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В ЕК заявили, что пошлины США в 15% стабилизируют торговлю ЕС и Америки-0

США и ЕС достигли договоренности об ограничениях торговых пошлин на большую часть европейских товаров до 15% и их отмене на детали самолетов, лекарства, продукты полупроводниковой промышленности и редкоземельные элементы. Об этом пишет ТАСС  со ссылкой на главу ЕК Урсулу  фон  дер Ляйен.

Предполагается постепенное снижение тарифов с переходом к квотам.

Она также заявила, что Америка пообещала заместить нефть и газ из РФ полностью, перейдя на американский СПГ и атомное топливо. 

Изначально Штаты собирались ввести 30-процентные тарифы, но после переговоров стороны достигли компромисса: с 1 августа 2025 года тариф составит 15 %, а ЕС отказался от принятия ответных мер.

Фото: pixabay

# Международная политика

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