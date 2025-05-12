Чтобы белорусов стало больше! Мамы, врачи и другие эксперты обсудили, как повысить рождаемость

На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль государства в поддержке семей. Многодетность – современный тренд? Как молодежь относится к созданию семьи? Дети много времени проводят в соцсетях. Есть ли проблема? Алена Сырова, СТВ:

Ваши дети, какой возраст у самого старшего?

Анна Горбакова, многодетная мама:

Скоро 15. Алена Сырова:

Подросток, поколение TikTok, зависает там? Анна Горбакова:

Нет, не зависает. Она профессиональная спортсменка, так что ей некогда. Алена Сырова:

Соответственно, мы приходим к тому, что есть определенная занятость, нет времени на потребление побочного контента. Вы же общаетесь, наверное, и видите. Проблема есть у нас в плане социальных сетей и взаимодействия детей в социальных сетях или ее нет? Анна Горбакова:

Большая проблема. Я наблюдаю ее каждый день. И действительно, я не знаю, что делать, кроме того, как запретить вообще все это. Алена Сырова:

А как можно запретить? В школе, например, мобильные телефоны забирают. Другие орут, пищат: нет, детям нужны эти телефоны. Они дорываются правдами-неправдами до них. Как это можно сделать? Анна Горбакова:

Наверное, уже точно не запретишь, потому что дети протестуют, дети отдаляются, дети делают от обратного. Главное, их занять. Занять и вовлечь во что-то совершенно другое. Я уверена, что если мы будем общаться с каждым ребенком в детском садике, в школе, в университете, мы узнаем, первое, что каждая девочка хочет стать мамой, независимо от вот этих вот новых веяний. Куклы продаются, девочки играют в дочки-матери, и мальчики играют в дочки-матери до определенного возраста. Все хотят семью на самом деле, об этом нужно говорить везде. Малашко: благодаря программе семейного капитала за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось. Подробнее. В Минтруда назвали дополнительные стимулы повышения рождаемости

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Чтобы сподвигнуть на более раннее рождение детей, нужно создавать дополнительные условия, чтобы у нашей молодежи была вариативность. Хочу идти на работу, мы вовлекаем нанимателей в создание условий, дружественных родителям. Пример, как вы говорите, не нагружают, помогают с детским садом, еще как-то. То есть у нас есть такая инициатива, Министерством реализуется при поддержке общественности – компании, дружественные родителям. Когда мы нанимателям рассказываем, какие есть инструменты, что они могут создать у себя в организации для того, чтобы работник совмещал свою профессиональную деятельность с родительством либо с другими семейными обязанностями. Это первое. Второе – мы работаем в направлении с Министерством образования по обеспечению доступности детских садов, особенно для детей раннего возраста. Сегодня действительно есть такая востребованность, когда родители хотят раньше выйти на работу. Соответственно, надо решать с уходом за ребеночком. Работаем в этом направлении. Ряд трудовых гарантий сегодня предоставляется родителям с детками для того, чтобы было совмещение. Почему молодые белоруски боятся рожать?

Виктория Окулевич, организатор форума «Мама без фильров»:

Исходила из себя. Из того, что меня беспокоило, что я себя потеряю, что, возможно, не вернусь в карьеру, что мне не будут помогать, что я один на один со своим ребенком. Главное – говорить и не бояться об этом говорить, просить помощи у семьи, родных и близких, у тех же мам, которые с этими проблемами сталкиваются. Быть настоящей – это нормально, просто психологически саму себя поддерживать, никто лучше самой себя тебе не поможет, это правда, но не нужно себя загонять, что ты родила и жизнь закончилась. Нет. Я себя чувствую гораздо лучше сейчас, перерождение организма женщины происходит, я почувствовала на себе. Я не собираюсь на этом останавливаться, я хочу троих детей, у меня цель, я ее буду достигать. Читайте также: Белорусский детский фонд проводит встречи с блогерами о подаче информации для детей Государство пошло на поддержку первого ЭКО, которое совершенно бесплатно – Людмила Кондрашова Нужно ли ввести налог для тех женщин, которые отказываются рожать? Мнение Как часто мужья присутствуют на партнерских родах?

Евгений Левондовский, врач-рентгенолог РНПЦ «Мать и дитя», многодетный отец:

Это происходит нечасто, тем не менее это происходит. Это происходит по понятным причинам, возможно, муж сам хочет присутствовать на родах или его об этом попросила супруга. Но бывает часто, что супруга не хочет, чтобы муж присутствовал на родах, как и сам муж не хочет присутствовать, потому что в этом есть что-то сакральное. У нас есть отделение планирования семьи, которое активно помогает населению, туда ходят не только женщины, но и много мужчин проходят через это отделение. Также отделение цитогенетического мониторинга. Люди, у которых есть проблемы с зачатием, проходят полный медицинский комплекс обследований, пытаются разобраться в патологии. Есть ли в Беларуси практика суррогатного материнства? Кирилл Казаков:

Может, нам суррогатное материнство узаконить?