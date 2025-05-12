В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»
Самое большое «Знамя Победы» в мире и более 5 тысяч километров в пути. В Брестской крепости встретили участников патриотической экспедиции «Непокоренные», которая объединила 60 молодых людей из Беларуси, России и Донецкой Народной Республики. Их маршрут будет пролегать по историческим местам боевой славы России и Беларуси, чтобы почтить память павших и укрепить братские узы народов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В День Победы – 9 Мая в мемориальном комплексе «Саур-Могила» Донецкой Народной Республики состоялось торжественное открытие патриотической экспедиции. Организаторы масштабного проекта приняли более двух тысяч заявок, а конкурс на участие составил почти 40 человек на место. Общение без границ и объединяющая память – ключевая миссия экспедиции при поддержке парламентариев Беларуси и России.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Историческая память – это фундамент будущего. Если мы не на словах, а на деле донесем до молодого поколения эту мысль – значит будет будущее у наших государств. Но чувство бдительности должно быть постоянно. Ибо замыслы которые на сегодня в умах элиты отдельных западных государствах, они свидетельствуют о том, что очень хочется реванша. Но история повторяется по спирали – Победа, завоеванная 80 лет назад, никогда отдана им не будет.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России, Герой России:
Если мы перестаем помнить и воспитывать наше молодое поколение в духе патриотизма в духе уважения истории наших дедов и отцов, тогда кто-то другой приходит и головы заполняет нужной им информацией. Поэтому такие проекты как «Непокоренные», вся работа связанная с участием молодежи – для нас парламентариев является главной.
Также участники проекта на каждом памятном месте разворачивают «Знамя Победы» рекордного размера – 35 на 65 метров. Вес полотнища из полиэфирного шелка составляет 350 килограммов и его транспортируют в отдельном автомобиле. В каждой точке маршрута присоединяются местные молодежные активисты.
Александр Волошин, член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России:
Инициатором патриотической экспедиции «Непокоренные» является донецкая молодежь. Наши ребята как никто другой знает цену мирной жизни, как никто другой знает, что такое, когда нацизм поднимает свою голову. Знает, как никто другой, цену потерь родных и близких. В Республику Беларусь приезжают наши ребята, и они видят цветущий прекрасный край – вы привыкли видеть каждый день свою республику такой. Приезжают наши ребята и они восхищены – для них это чудо. Берегите это чудо.
Всего экспедиция «Непокоренные» проследует через 14 городов Беларуси и России. В финальную точку маршрута – в Севастополь – участники прибудут 25 мая.