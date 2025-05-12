В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»

Самое большое «Знамя Победы» в мире и более 5 тысяч километров в пути. В Брестской крепости встретили участников патриотической экспедиции «Непокоренные», которая объединила 60 молодых людей из Беларуси, России и Донецкой Народной Республики. Их маршрут будет пролегать по историческим местам боевой славы России и Беларуси, чтобы почтить память павших и укрепить братские узы народов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Победы – 9 Мая в мемориальном комплексе «Саур-Могила» Донецкой Народной Республики состоялось торжественное открытие патриотической экспедиции. Организаторы масштабного проекта приняли более двух тысяч заявок, а конкурс на участие составил почти 40 человек на место. Общение без границ и объединяющая память – ключевая миссия экспедиции при поддержке парламентариев Беларуси и России.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Историческая память – это фундамент будущего. Если мы не на словах, а на деле донесем до молодого поколения эту мысль – значит будет будущее у наших государств. Но чувство бдительности должно быть постоянно. Ибо замыслы которые на сегодня в умах элиты отдельных западных государствах, они свидетельствуют о том, что очень хочется реванша. Но история повторяется по спирали – Победа, завоеванная 80 лет назад, никогда отдана им не будет.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России, Герой России:

Если мы перестаем помнить и воспитывать наше молодое поколение в духе патриотизма в духе уважения истории наших дедов и отцов, тогда кто-то другой приходит и головы заполняет нужной им информацией. Поэтому такие проекты как «Непокоренные», вся работа связанная с участием молодежи – для нас парламентариев является главной. Также участники проекта на каждом памятном месте разворачивают «Знамя Победы» рекордного размера – 35 на 65 метров. Вес полотнища из полиэфирного шелка составляет 350 килограммов и его транспортируют в отдельном автомобиле. В каждой точке маршрута присоединяются местные молодежные активисты.